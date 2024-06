LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la semifinale come rivincita di Melbourne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale di doppio maschile del Roland Garros tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden.

La quarta sfida tra le due coppie migliori del 2024, numeri alla mano, vale la finale del secondo Slam della stagione. Il primo incontro tra gli azzurri e la coppia indiano-australiana fu l’ultimo atto degli Australian Open, e fu vinto in lotta da Bopanna/Ebden, che vinsero in rimonta anche il 1° turno nel Masters 1000 di Indian Wells al super tiebreak. Dopodiché, la “vendetta” sportiva di Bolelli/Vavassori arrivò sul suolo amico del Foro Italico. Sul Pietrangeli la vittoria fu netta, un 6-2, 6-4 che mise in evidenza le differenze tra le due coppie sulla terra rossa.

Questa volta, non possono che essere favoriti gli azzurri, anche se Bopanna/Ebden vengono da una vittoria pesante e inaspettata contro i belgi, finalisti del Roland Garros 2023 Gille/Vliegen, per 7-6, 5-7, 6-1. Gli azzurri hanno invece prepotentemente ribadito il loro valore su questa superficie, sconfiggendo i quotati Ram/Salisbury in rimonta. Con questo risultato, si sono portati a oltre 1800 punti di vantaggio dalla nona coppia virtuale nella race.

Non resta che augurarvi buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di doppio maschile del Roland Garros tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden. Si parte alle 12:00 sul Simonne-Mathieu!