Come cambia il tabellone di Sinner a Halle con l’eliminazione di Medvedev. Fuori anche Bublik

Doppio impegno per Jannik Sinner domani nell’ATP 500 di Halle, in Germania: l’azzurro, numero 1 del mondo in singolare, giocherà prima negli ottavi contro il magiaro Fabian Marozsan e poi nei quarti di doppio in coppia con il polacco Hubert Hurkacz.

Per quanto concerne il torneo di singolare, l’azzurro in caso di successo potrebbe incontrare l’ellenico Stefanos Tsitsipas nei quarti, anche se il greco dovrà affrontare prima il tedesco Jan-Lennard Struff. Già definito, invece, l’altro quarto di finale della parte alta del tabellone.

Sinner, in caso di approdo in semifinale non affronterà una testa di serie: sono stati eliminati sia il russo Daniil Medvedev, battuto dal cinese Zhang Zhizhen, sia il kazako Alexander Bublik, sconfitto dallo statunitense Christopher Eubanks.

Nell’ultimo atto, invece, sarebbe ancora possibile un derby tutto italiano: sono presenti infatti nella parte bassa del tabellone sia Matteo Berrettini che Lorenzo Sonego. Le strade dei due azzurri colliderebbero in semifinale ed il vincitore in finale potrebbe incrociare Sinner.