VIDEO Jannik Sinner lo ha fatto ancora: il punto in tuffo contro Marozsan

Jannik Sinner ha regalato nuovamente spettacolo al torneo ATP 500 di Halle, mettendo a segno un punto da antologia durante la sfida contro l’ungherese Fabian Maroszan valida per gli ottavi di finale. Nel secondo game del terzo set, con il magiaro al servizio, il numero 1 del mondo si è inventato una magia: è andato a rete per rispondere a una palla corta, bel taglio angolato ma l’avversario ci è arrivato, allora l’azzurro si è tuffato e ha rispedito la palla oltre la rete.

A differenza di quello che è successo contro Griekspoor, però, il tennista italiano non è andato subito a segno. Marozsan è infatti riuscito a rispondere con un diritto, ma Sinner si è rialzato, è corso indietro e ha infilato un passante da cineteca per marcare il primo punto del gioco, riuscendo poi a strappare il servizio all’avversario e a lanciarsi verso la vittoria. Di seguito il VIDEO del punto spettacolare confezionato da Sinner in tuffo ad Halle.