Sinner-Marozsan, orario ATP Halle 2024: programma, tv, streaming

Ad Halle, in Germania, per il Terra Wortmann Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, tornerà in campo per gli ottavi di finale del torneo di categoria ATP 500 il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che affronterà il magiaro Fabian Marozsan.

Il match si giocherà domani, giovedì 20 giugno, sarà il secondo dalle ore 12.00 e si giocherà sulla OWL Arena, il campo principale. Si tratterà del primo confronto tra i due sul circuito maggiore: l’unico incrocio, risalente al gennaio 2018, riguarda il secondo turno delle qualificazioni dell’ITF da 15000 dollari Egypt F2 Futures, e sorrise al magiaro.

La diretta tv della partita tra Sinner e Marozsan sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Giovedì 20 giugno – OWL Arena

Dalle ore 12.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – James Duckworth (Australia, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP HALLE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.