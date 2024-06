LIVE Sinner/Hurkacz-Doumbia/Reboul, ATP Halle 2024 in DIRETTA: l’azzurro si mette alla prova in doppio verso le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale di doppio maschile a Halle tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz e gli specialisti francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Torna a giocare un torneo di doppio l’altoatesino dopo Montecarlo (fu in coppia con Lorenzo Sonego). In quell’occasione uscirono al primo turno per mano dei terraioli belgi Gille/Vliegen con match point. Questa volta, tornano a fare coppia l’azzurro e il polacco, due amici di lunga data che in passato spesso e volentieri si erano cimentati nel doppio insieme.

Perché giocare il doppio ad Halle per Sinner? Le Olimpiadi non c’entrano, banalmente si tratta di trovare più confidenza possibile con la superficie verde, che è quella che si vede meno nell’arco degli undici mesi di circuito ATP. Prima di Wimbledon, è molto importante avere ore in campo sulle gambe.

Ora, Sinner ha vinto il suo match di primo turno, faticando, contro Tallon Griekspoor. Se però l’olandese avesse trasformato una delle 3 chance avute nel 2° parziale, prima che girasse, ci saremmo trovati a raccontare un altoatesino che si sarebbe “aggrappato” al doppio per mettere fieno in cascina in vista dei Championships.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale di doppio maschile a Halle tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz e Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Non c’è un orario preciso di gioco, nel senso che la partita prenderà il via dopo una pausa di circa 45′ al termine della partita tra il n.1 del mondo e Fabian Maroszan.