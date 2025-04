Sinner, l’incubo sta per finire: da oggi può tornare ad allenarsi con chi vuole e dove vuole

Tornare ad allenarsi con chi vuole e dove vuole. Jannik Sinner da oggi potrà compiere uno step importante nel suo percorso di avvicinamento al ritorno in campo, nei tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”. Jannik non avrà, infatti, nessuna limitazione da questo punto di vista, salvo in circoli dove si stanno svolgendo dei tornei, non sfruttabili fino al 4 maggio (data di scadenza della sospensione).

Pertanto, l’azzurro non potrà presentarsi quest’oggi al Country Club dove è in programma la finale tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma dovrà attendere che la kermesse si chiuda e i campi siano sfruttabili per l’attività di training. Darren Cahill già da giorni si aggira nei dintorni della struttura monegasca ed è chiaro che lui e Simone Vagnozzi siano a lavoro per pianificare quest’importante fase della preparazione per il n.1 del mondo.

Un Sinner apparso decisamente sereno e rilassato nelle sue apparizioni in pubblico. Messe alle spalle le settimane difficili in cui ha dovuto prendere atto del non poter giocare. Per questa ragione, Marco Panichi (preparatore atletico) ha stabilito un percorso in cui alternare le attività molto intense in palestra ad altre anche di svago per consentire all’atleta di essere mentalmente sempre molto motivato e fresco.

Vedremo ora quale sarà il cronoprogramma degli allenamenti, in considerazione di un meteo che nel Principato in questi giorni non si preannuncia straordinario per la pioggia. Da capire se si andrà altrove o se si opterà per strutture indoor in cui portare a termine un percorso specifico. Ne sapremo di più.