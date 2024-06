Quando torna in campo Sinner? C’è Wimbledon, poi un torneo di preparazione prima delle Olimpiadi

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Halle, imponendosi sull’erba tedesca al termine dell’equilibratissima finale giocata contro il polacco Hubert Hurkacz e decisa da due tie-break, senza che nessuno riuscisse a strappare il servizio all’avversario nel corso dell’incontro. Il tennista italiano ha così conquistato il suo primo trofeo su questa superficie e amplia il proprio palmares, cogliendo il quarto sigillo stagionale dopo Australian Open, ATP 500 di Rotterdam e Masters 1000 di Miami.

Jannik Sinner ha rafforzato il numero 1 del mondo, ampliando il margine di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz. Ora il 22enne si godrà qualche giorno di recupero, ma continuerà ad allenarsi in maniera imperterrita perché il terzo Slam della stagione è alle porte: domenica 30 giugno inizierà Wimbledon, che andrà avanti fino a domenica 14 luglio. Il 22enne andrà a caccia del grande colpaccio sull’erba britannica, dove lo scorso anno si fermò in semifinale contro Djokovic.

Il leader del ranking ATP cercherà di regalarsi una nuova magia dopo l’apoteosi di Melbourne e la semifinale raggiunta al Roland Garros, nei primi sei mesi della stagione ha sempre raggiunto almeno la semifinale in tutti i tornei a cui ha preso parte (escludendo i ritiri). Una volta conclusa l’avventura a Wimbledon, Jannik Sinner (come tutti gli altri tennisti) dovrà cambiare rapidamente superficie, visto che si ritornerà sulla terra rossa per disputare le Olimpiadi di Parigi 2024.

Proprio per avvicinarsi nel miglior modo possibile ai Giochi, Jannik Sinner si è iscritto al torneo ATP 250 di Bastad, in programma sul mattone tritato della località svedese dal 15 al 21 luglio. Il torneo a cinque cerchi prenderà il via sabato 27 luglio e si concluderà domenica 4 agosto, Sinner giocherà in singolare e anche in doppio insieme a Lorenzo Musetti.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

30 giugno-14 luglio Wimbledon (erba)

15-21 luglio ATP 250 Bastad (terra rossa)

27 luglio-4 agosto Olimpiadi Parigi 2024 (terra rossa)