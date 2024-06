Quanto ha guadagnato Sinner vincendo l’ATP di Halle? L’assegno sfiora il mezzo milione…

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 Halle, sconfiggendo il polacco Hubert Hurkacz in due tiratissimi set decisi al tie-break, dove il tennista italiano è stato impeccabile al cospetto di un avversario decisamente solido e che fino a oggi non aveva perso nemmeno un set in questo evento. Il fuoriclasse altoatesino ha iniziato la settimana da numero 1 del mondo e ha prontamente fatto festa sull’erba tedesca, riuscendo ad alzare al cielo un trofeo su questa superficie per la prima volta in carriera.

Jannik Sinner ha ampliato ulteriormente la propria bacheca, rendendo ancora più magica questa stagione in cui ha vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami, il torneo ATP 500 di Rotterdam e si lancia così con grande ottimismo verso Wimbledon, terzo Slam di questa intensa stagione agonistica. Il 22enne ha così sfondato il muro dei 10.000 punti nel ranking ATP e ha ampliato ulteriormente il proprio margine di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Il risultato odierno è decisamente importante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma c’è anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria del torneo ATP 500 di Halle? Il montepremi è di enorme impatto, visto che l’azzurro ha portato a casa 421.790 euro, una cifra che permette al nostro portacolori di rafforzare il primo posto nella classifica dei tennisti più ricchi della stagione.

QUANTI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON LA VITTORIA AD HALLE?

421.790 euro.