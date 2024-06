Sinner-Hurkacz oggi in tv, orario finale ATP Halle 2024: programma, canale, streaming

Sarà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 5, l’avversario del numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Halle, Germania: la sfida sull’erba outdoor tedesca, tra i due che nel torneo sono stati compagni in doppio, è prevista oggi, domenica 23 giugno.

La finale del Terra Wortmann Open 2024 di tennis si giocherà alla OWL Arena, sarà la seconda partita in programma dalle ore 11.30, ed avrà inizio comunque non prima delle ore 14.00. Sarà il quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore: 2-2 nei 4 precedenti.

La diretta tv della finale di Halle sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Domenica 23 giugno – OWL Arena

Dalle ore 11.30

Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Italia, 1) – Kevin Kravietz / Tim Puetz (Germania, 2)

Non prima delle ore 14.00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – Sky Sport Tennis

