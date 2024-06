F1, sarà una gara bagnata a Montreal? Le previsioni non promettono bene

Il weekend più imprevedibile e incerto fino a questo momento di questo Mondiale di Formula 1 2024 e probabilmente di un bel po’ di anni in questa parte quello che si sta svolgendo a Montreal valevole per il Gran Premio del Canada. Un’imprevedibilità testimoniata dalle qualifiche, con i primi tre piloti racchiusi in appena 21 millesimi e George Russell e Max Verstappen autori del secondo caso di ex-aequo nella storia della Formula 1.

Gara che potrebbe ancora di più essere un’incognita, viste le condizioni meteo che ancora sono da chiarire. Il venerdì di prove libere è stato condizionato quasi in toto dalla pioggia, con addirittura una grandinata scesa sul circuito prima delle FP1. Pioggia che ha dato un po’ di tregua ieri, ma le nuvole sono rimaste minacciose per tutte le qualifiche.

Oggi le previsioni non promettono niente di buono: la gara si correrà alle 20.00 ora italiana, le 14.00 ora locale. Prevista pioggia a partire dalle 7.00 fino alle 15.00 locali, con percentuali di precipitazioni che si aggirano fra il 35% e il 60%. Il rischio è quindi di assistere a una gara bagnata che potrebbe causare ancora più sorprese e caos di quanto non ce ne sia stato finora.