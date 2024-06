Griglia di partenza F1, GP Canada 2024: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Canada, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semi-cittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 9 giugno Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato nordamericano, dove tra l’altro si gira in senso antiorario.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Canada 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CANADA F1 2024

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP CANADA F1 2024

Q3:

Q2:

Q1: