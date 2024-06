LIVE F1, GP Austria 2024 in DIRETTA: Verstappen favorito, Ferrari alla caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Dopo una doppia giornata decisamente impegnativa per i piloti tra Sprint Qualifying, gara Sprint e qualifiche, sul circuito di Spielberg si prevede una domenica piuttosto intensa. Ci attende una gara molto imprevedibile, su un tracciato che può regalare sorprese ed emozioni.

L’unica certezza è rappresentata da Max Verstappen. Il tre-volte campione del mondo si è reso protagonista di un weekend perfetto fino ad ora. Miglior tempo nella Sprint Qualifying, vittoria nella gara Sprint e pole position: meglio non poteva fare il neerlandese della Red Bull, che sul circuito casalingo per la sua scuderia si è sempre esaltato. Verstappen cerca l’ottava vittoria stagionale, la quinta nel GP austriaco (la sesta se consideriamo anche il GP di Stiria del 2021).

Al suo fianco, in prima fila ci sarà Lando Norris. Il britannico della Mclaren appare il principale indiziato per provare a spezzare l’egemonia di Verstappen. Nella gara Sprint, il classe 1999 ha tentato di sopravanzare il leader della classifica, finendo poi alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri, il quale oggi partirà settimo. Chiude la top-3 George Russell (Mercedes): nell’unica sessione di prove libere le Frecce d’Argento erano apparse decisamente veloci, sensazioni non confermate nel resto del weekend.

Le due Ferrari devono rimontare. Come al Montmelò, la Rossa sembra complessivamente la quarta forza del lotto, sebbene sia molto vicina alle Mercedes. Carlos Sainz – quarto in qualifica – ha fornito segnali più convincenti rispetto a Charles Leclerc (6°): lo spagnolo si è messo davanti al monegasco in tutte e tre le sessioni ufficiali del weekend, invertendo il trend che lo vedeva alle spalle del compagno nelle ultime gare. Fra i due ferraristi, ci sarà proprio colui che sostituirà Sainz l’anno prossimo, Lewis Hamilton (Mercedes). Top-8 completata da Sergio Perez (Red Bull).

Il via della gara è previsto per le ore 15.00.