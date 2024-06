F1, cosa è successo a Leclerc: perché si è ritrovato penultimo dopo la partenza del GP d’Austria

Un appuntamento in Austria non proprio da ricordare per Charles Leclerc. Nella tappa in Stiria del Mondiale 2024 di F1, il monegasco della Ferrari sta affrontando non pochi problemi. In primis, la prestazione della vettura non entusiasmante, nonostante si pensasse che la pista potesse adattarsi alle caratteristiche della SF-24.

Poca velocità che si va a legare ai rischi corsi dal monegasco per estrarre il 101% dalla vettura del Cavallino Rampante. È così che si spiega l’andamento nelle qualifiche di ieri per la definizione dello schieramento del GP. Una versione “all-in” che non ha pagato, portando all’errore di Charles e a danneggiamento anche del fondo della monoposto. Conclusione: sesta piazza in griglia.

Pochi minuti fa c’è stata la partenza della gara di Spielberg e Leclerc, stavolta, ha optato per un approccio conservativo alla staccata di curva-1, venendo però stretto a sandwich dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Red Bull di Sergio Perez. La vettura dell’aussie ha colpito con la posteriore destra l’ala anteriore della macchina del ferrarista.

That contact between Leclerc and Piastri at the first corner #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/S1IPmHp21U — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Un danno significativo che l’ha costretto a rientrare subito ai box, per effettuare la sostituzione, rientrando in pista in penultima posizione.