Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2024: Russell vince a sorpresa, Sainz sul podio! Incidente per Verstappen

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Austria 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

George Russell ha vinto il GP d’Austria, trionfando a sorpresa al volante della Mercedes. Il britannico ha approfittato di un’occasione d’oro che si è materializzata a otto giri dal termine: Max Verstappen e Lando Norris erano in lotta per la vittoria, ma si sono toccati ed entrambi hanno forato. Il 26enne ha ringraziato e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in F1. Alle spalle del britannico si è piazzata l’altra McLaren di Oscar Piastri.

Carlos Sainz è riuscito ad arpionare il terzo gradino del podio, regalando una gioia parziale alla Ferrari in chiusura di un fine settimana estremamente complicato. Il pilota spagnolo ha beneficiato dell’incidente tra Verstappen e Norris, altrimenti non sarebbe andato oltre la quinta piazza. Lewis Hamilton ha terminato al quarto posto con l’altra Mercedes.

Max Verstappen è riuscito a rientrare ai box dopo l’incidente e ha portato a casa il quinto posto: il tre volte Campione del Mondo è infuriato per l’episodio con Norris (che invece si è ritirato), quando aveva tutte le carte in regola per vincere ancora una volta dopo il sigillo di ieri nella Sprint Race. Alle sue spalle hanno chiuso la Haas di Nico Hulkenberg e il compagno di squadra Sergio Perez. A punti anche la Haas di Kevin Magnussen, la RB di Daniel Ricciardo e la Alpine di Pierre Gasly.

Pomeriggio difficile per Charles Leclerc, che non è andato oltre l’undicesima piazza con la Ferrari. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Austria, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spielberg. Settimana prossima si tornerà subito in pista per il GP d’Austria.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA F1 2024

1. George Russell (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Nico Hulkenberg (Haas)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Daniel Ricciardo (RB)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Yuki Tsunoda (RB)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Fernando Alonso (Aston Martin), giro veloce

19. Logan Sargeant (Williams)

Rit. Lando Norris (McLaren)

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRIA F1 2024

1 George RUSSELL MercedesLEADER 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+1.906 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+4.533 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+23.142 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+37.253 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+54.088 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.672 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+60.355 2

9 Daniel RICCIARDO RB+61.169 2

10 Pierre GASLY Alpine+61.766 2

11 Charles LECLERC Ferrari+67.056 4

12 Esteban OCON Alpine+68.325 2

13 Lance STROLL Aston Martin1L 2

14 Yuki TSUNODA RB1L 2

15 Alexander ALBON Williams1L 2

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1L 2

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber1L 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin1L 3

19 Logan SARGEANT Williams2L 3

20 Lando NORRIS McLaren– 3