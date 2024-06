Marcell Jacobs torna sotto il muro! Sfondati i 10” dopo 2 anni, il Campione Olimpico cresce: minimo per Parigi

Marcell Jacobs è tornato sotto il muro, infrangendo nuovamente la barriera dei dieci secondi a distanza di quasi due anni dall’ultima volta. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha battuto un colpo di lusso nelle batterie del sempre prestigioso Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).

Il velocista lombardo ha infatti corso in 9.99 nella località finlandese con 1,4 m/s di vento a favore, migliorando di tre centesimi il proprio stagionale, ovvero il crono con cui dieci giorni fa si confermò Campione d’Europa a Roma. Turno preliminare corso in totale disinvoltura e scioltezza, a dimostrazione di uno stato di forma in crescendo.

Il Messia dell’atletica tricolore ha dato l’ennesima riprova di essere sulla strada giusta in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, appare in evidente crescita e sembrano esserci margini di miglioramento lungo il cammino che conduce ai Giochi, ormai lontani un mese e mezzo. L’ultima volta sotto i dieci secondi risaliva al 16 agosto 2022, quando giganteggiò agli Europei di Monaco.

Quello odierno è il sesto tempo della carriera dell’azzurro: 9.80 (record europeo) dell’apoteosi olimpica, 9.84 nella semifinale dei Giochi di Tokyo 2020, 9.94 nella batteria a cinque cerchi, 9.95 nel Meeting di Savona nel 2021, il già citato 9.95 di Monaco e il 9.99 del Meeting di Montecarlo nel 2021.

Marcell Jacobs si è imposto con ampio margine nei confronti dei canadesi Andre De Grasse (10.15 per il Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake (10.25), qualificandosi così alla finale che andrà in scena alle ore 18.32 e dove ritroverà anche Chituru Ali (vincitore nell’altra batteria in 10.01, ma con 3,8 m/s di vento favorevole, dunque oltre i limiti).

Nell’atto conclusivo il bresciano proverà ancora ad abbassare il crono, intanto ha agguantato il minimo olimpico che era fissato in 10.00 (la qualificazione a Parigi era già in cassaforte in virtù del ranking). Oltre ad Ali, De Grasse e Blake, in finale ci saranno anche il ghanese Benjamin Azamati (10.12), lo svedese Henrik Larsson (10.15), l’austriaco Markus Fuchs (10.18) e il finlandese Riku Illukka (10.34).