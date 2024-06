Atletica, Sara Fantini torna in gara dopo il trionfo agli Europei: sotto i 70 a Turku, Rogers vince in scioltezza

Sara Fantini ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi laureata Campionessa d’Europa di lancio del martello, scegliendo il sempre prestigioso Meeting di Turku per festeggiare in pedana la medaglia d’oro conquistata a Roma. L’emiliana non è però riuscita a esprimersi ai livelli ammirati soltanto otto giorni fa nella capitale, dove trionfò con la misura di 74.18 battendo addirittura la primatista mondiale Anita Wlodarczyk.

L’azzurra si è fermata a 69.45 metri, raggiunti in occasione del terzo tentativo: in precedenza un nullo e un 68.54, a seguire 66.22, 68.26 e un nullo. La primatista nazionale della specialità (75.77 nel 2022 a Madrid) ha così chiuso al quinto posto ai Paavo Nurmi Games andati in scena nella località finlandese, dove sono attesi tra gli altri anche Marcell Jacobs e Chituru Ali sui 100 metri.

La gara è stata vinta dalla canadese Camryn Rogers, Campionessa del Mondo in grado di spingersi fino a 73.36 metri per battere la padrona di casa Silja Kosonen (71.67) e la danese Katrine Koch Jacobsen (70.57), quarta la polacca Anita Wlodarczyk (70.57). Sara Fantini proverà a ritrovare lo smalto giusto in vista dei prossimi appuntamenti di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.