Jacobs e Ali infiammano Turku: due italiani sotto i 10”! Derkach seconda, Fantini quinta, squillo Junnila

Marcell Jacobs e Chituru Ali hanno illuminato il Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il Campione Olimpico ha vinto i 100 metri con un imperiale 9.92 (1,5 m/s di vento a favore, quinto tempo mondiale dell’anno) davanti allo sprinter comasco, che con un superbo 9.96 è diventato il terzo italiano a scendere sotto il muro dei dieci secondi.

Sara Fantini ha chiuso al quinto posto nel lancio del martello: la fresca Campionessa d’Europa non è riuscita a ripetere la prestazione di Roma e si è fermata a 69.45 metri nella gara vinta dalla canadese Camryn Rogers (73.36 per la Campionessa del Mondo). Buona seconda piazza per Dariya Derkach nel salto triplo: 14.08 ventoso (3,1 m/s a favore) alle spalle della giamaicana Shanieka Ricketts (14.14).

Sui 3000 siepi si segnalano la quarta piazza di Yassin Bouih (8:22.01) e la dodicesima di Osama Zoghlami (8:34.40) nella gara vinta dall’etiope Abraham Seme (8:17.22). Linda Olivieri quarta sui 400 ostacoli (55.78), dove si è imposta Kemi Adekoya del Bahrain (54.37). Elisa Molinarolo quarta nel salto con l’asta (4.51 al primo assalto e tre errori a 4.61) dove si è imposta l’australiana Nina Kennedy (4.80).

La statunitense Nia Ali si è imposta sui 100 ostacoli in 12.48 (1,6 m/s di vento a favore), il giamaicano Omar McLeod ha fatto suoi i 110 ostacoli in 13.25 (1,4 m/s alle spalle), lo svedese Andreas Kramer ha avuto la meglio sull’irlandese Mark English sugli 800 metri (1:44.65 a 1:44.69), l’indiano Neeraj Chopra ha primeggiato nel tiro del giavellotto (85.97 metri per il Campione Olimpico), i 1500 metri portano la firma dell’irlandese Cathal Doyle (3:34.09), sigillo della slovacca Gabriela Gajanova sugli 800 metri (1:59.57), la finlandese Ella Junnila ha regalato il record nazionale di salto in alto con un ottimo 1.97 battendo l’australiana Eleanor Patterson (1.94).