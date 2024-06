VIDEO Marcell Jacobs e Chituru Ali nel mito dello sport tricolore: due italiani sotto i 10” nella stessa gara!

Marcell Jacobs e Chituru Ali hanno scritto un’autentica pagina di storia dello sport tricolore: mai prima di oggi due italiani avevano corso i 100 metri in meno di dieci secondi nella stessa gara. Al Meeting di Turku si è consumata una vera e propria magia che gli appassionati di atletica leggera non potranno mai dimenticare, dopo averla auspicata per una vita intera: oggi i marziani della velocità sono tutti azzurri e fanno sognare quando manca un mese e mezzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs ha vinto in 9.92 (con 1,5 m/s di vento a favore) precedendo Chituru Ali, capace di esprimersi in 9.96. Il Campione Olimpico ha tuonato il quinto crono mondiale dell’anno ed è tornato a correre ai livelli di tre anni fa, quando poi si regalò l’apoteosi di Tokyo. Il bresciano ha firmato il terzo tempo della carriera, mentre lo sprinter comasco è diventato il terzo italiano della storia a scendere sotto il sempre iconico muro dei 10 secondi dopo Jacobs (9.80 di record europeo ai Giochi) e Filippo Tortu (9.99 nel 2018).

Una doppietta davvero straripante e con tempi eccezionali. Ali era partito meglio ed era davanti a Jacobs dopo i primi quaranta metri, poi il Messia lo ha affiancato e superato, anche se Chituru è stato bravo a rimanere in scia e a regalarsi il momento più bello della carriera. Entrambi hanno palesato grandi margini di miglioramento, da sfoderare poi quando conterà davvero nella capitale francese. Di seguito il VIDEO della gara di Turu con Jacobs e Ali sotto i dieci secondi.

VIDEO JACOBS E ALI SOTTO I 10 SECONDI