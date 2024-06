Marcell Jacobs imperiale: quinto tempo mondiale! 9.92 a Turku: Lyles e gli altri big tremano verso Parigi

Marcell Jacobs ha tuonato il quinto tempo mondiale stagionale sui 100 metri, correndo un eccezionale 9.92 (1,5 m/s di vento a favore) al Meeting di Turku. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Roma timbrando un interessante 10.02, il Campione Olimpico si è sensibilmente migliorato nel giro di dieci giorni: 9.99 nella batteria in Finlandia e poi il sigillo in finale, correndo il terzo crono della propria carriera (personale di 9.80, record europeo in occasione dell’apoteosi di Tokyo).

Marcell Jacobs si è così issato nelle posizioni nobili della classifica internazionale, che al momento è guidata dal keniano Ferdinand Omanyala con il 9.79 (1,5 m/s di brezza alle spalle) siglato il 15 giugno ai Trials del suo Paese (a Nairobi, dunque sfruttando l’altura di 1.800 metri s.l.m.). A seguire il giamaicano Oblique Seville, autore di un 9.82 con cui ha battuto Noah Lyles (9.85 per il Campione del Mondo) a Kingston (Giamaica) il 1° giugno. Quarto il cubano Shainer Reginfo, sceso a 9.90 il 1° giugno a Salamanca.

Marcell Jacobs ha spedito un chiaro messaggio a tutti i suoi rivali in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: la forma è strepitosa e ha ancora ampi margini di miglioramento, può davvero sognare in grande e nessun traguardo è precluso al Messia dell’atletica tricolore. Per il momento alle sue spalle altri tre statunitensi Christian Miller (9.93), Kendal Williams (9.93) e Brandon Hicklin, mentre un sontuoso Chituru Ali si è issato al tredicesimo posto con il 9.96 odierno.

CLASSIFICA MONDIALE STAGIONALE 100 METRI

1. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.79 (+1,5 m/s, in altura)

2. Oblique Seville (Giamaica) 9.82 (+0,9 m/s)

3. Noah Lyles (USA) 9.85 (+0,9 m/s)

4. Shainer Reginfo Montoya (Cuba) 9.90 (vento nullo)

5. Marcell Jacobs (Italia) 9.92 (+1,5 m/s)

6. Christian Miller (USA) 9.93 (+1,6 m/s)

6. Kendal Williams (USA) 9.93 (+2,0 m/s)

8. Brandon Hicklin (USA) 9.94 (+1,7 m/s)

8. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.94 (+1,4 m/s)

—

13. Chituru Ali (Italia) 9.96 (+1,5 m/s)