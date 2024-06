Marcell Jacobs divampa a Turku: “Mi sento il fratello maggiore di Ali. Due volte sotto i 10”: l’inizio verso Parigi”

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri al Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il Campione Olimpico si è espresso in 9.99 in occasione della batteria, tornando così sotto i dieci secondi a distanza di due anni dall’ultima volta, e poi ha tuonato un imperiale 9.92 in finale: quinto tempo mondiale dell’anno, terzo crono della carriera, dieci centesimi in meno rispetto al tempo valso il trionfo agli Europei dieci giorni fa.

Marcell Jacobs è partito bene, ma nel fondamentale è stato preceduto da un sontuoso Chituru Ali. Il bresciano ha inseguito il comasco per un quarantina di metri, lo ha affiancato, lo ha superato e ha tagliato il traguardo dopo uno spettacolare lanciato, davvero molto vicino a quello dei giorni migliori. L’azzurro continua a progredire e sembra avere ancora ampi margini, la prestazione odierna fa davvero sognare in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti un mese e mezzo.

Marcell Jacobs ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono veramente contento per le due gare di oggi, due volte sotto i 10 secondi. Era quello che avevo pronosticato. Passo dopo passo, gara dopo gara, poteva arrivare un’ottima conferma per il lavoro che stiamo facendo. Sono contentissimo per me, ma allo stesso tempo contentissimo per Chituru Ali che ha fatto veramente un’ottima gara: io mi sento un po’ il suo fratello maggiore, abbiamo fatto una gara incredibile. Questo è solo l’inizio di una grande stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi”.