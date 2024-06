Allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la prima giornata di gare agli Europei 2024 di atletica leggera e sono state assegnate le prime medaglie. L’Italia festeggia la spettacolare doppietta nella 20 km di marcia femminile con Antonella Palmisano e Valentina Trapletti, il trionfo di Nadia Battocletti sui 5000 metri, il sorprendente argento della 4×400 mista. Leonardo Fabbri avanza comodamente alla finale del getto del peso insieme a Zane Weir, Matteo Melluzzo e Roberto Rigali promossi alla semifinale dei 100 metri dove sono ammessi di diritto Marcell Jacobs e Chituru Ali.

RISULTATI EUROPEI ATLETICA OGGI

FINALI

20 KM DI MARCIA (FEMMINILE) – Spettacolare doppietta italiana. Antonella Palmisano attacca di forza a metà gara e trionfa con il tempo di 1h28:08, conquistando il primo titolo continentale della carriera. La Campionessa Olimpica ha preceduto una strepitosa Valentina Trapletti (1h28:37, personale abbassato di settanta secondi), che dopo il sigillo nella staffetta mista dei Mondiali a squadre si è regalata una soddisfazione a livello individuale. Terza l’ucraina Lyudmila Olyanovska (1h28:48), che negli ultimi cinque metri ha superato l’incredula spagnola Laura Garcia-Caro (1h28:48).

5000 METRI (FEMMINILE) – Nadia Battocletti si incorona per la prima volta in carriera, gareggiando da assoluta padrona del gesto tecnico. La fuoriclasse trentina ha gestito bene lo sforzo, ha tenuto il ritmo impostato dalla norvegese Karoline Groevdal e poi si è scatenata sul rettilineo finale, imponendosi con l’eccellente tempo di 14:35.29 (demolito di sei secondi il suo record nazionale). L’azzurra si regala il primo titolo continentale della carriera battendo la scandinava (14:38.62), terza la spagnola Marta Garcia (14:44.04). Federica Del Buono settima con il personale di 15:00.05.

4X400 (MISTA) – L’Italia festeggia un’inattesa medaglia d’argento con il nuovo record nazionale di 3:10.69 (migliorato il precedente di 3:13.51 siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e compie un passo decisivo verso la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 (primo crono di ripescaggio, la finestra si chiuderà il 30 giugno). Grande frazione in apertura di Luca Sito, Anna Polinari tiene botta, Edoardo Scotti fa sognare e Alice Mangione completa l’opera. Vince l’Irlanda in 3:09.93, bronzo per la favorita Olanda (3:10.73, Femke Bol non si è espressa sui suoi livelli nell’ultimo giro).

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Mykolas Alekna era il grande favorito della vigilia, ma il primatista mondiale non è riuscito a esprimersi sui suoi livelli (74.35 metri due mesi fa) ed è rimasto addirittura sotto i 70 metri. Il fuoriclasse lituano, bronzo agli ultimi Mondiali, si è fermato a 67.48 metri e si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, non riuscendo a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco. Lo sloveno Kristjan Ceh, argento iridato in carica, ha piazzato un bel 68.08 e ha trionfato dopo il secondo posto di Monaco precedendo l’austriaco Lukas Weisshaidinger (67.70). Giù dal podio lo svedese Daniel Stahl: il Campione del Mondo è quarto con 66.84.

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Doppietta olandese per mano di Jessica Schilder (18.77 metri) e Jordine van Klinken (18.67). Schilder ha difeso il titolo continentale ma con una misura tutt’altro che memorabile (a differenza del 20.24 di due anni fa), la tedesca Yemisi Ogunleye ha completato il podio (18.62).

QUALIFICAZIONI

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri è l’unico ad andare oltre la norma di qualifica fissata a 20.70 metri. Il primatista italiano con la bordata da 22.95 metri a Savona scaglia l’attrezzo a un per lui agevole 21.10, chiudendo al comando il turno preliminare e confermando di essere il favorito in vista dell’atto conclusivo di domani. Alle sue spalle si sono piazzati il norvegese Marcus Thomsen (20.69) e il croato Filip Mihaljevic (20.69), promosso anche il nostro Zane Weir: il Campione d’Europa Indoor ha stretto i denti dopo l’infortunio alla caviglia e con grande tenacia ha agguantato la dodicesima e ultima misura utile per il passaggio del turno (19.71 metri). Eliminato Lorenzo Del Gatto (18.83).

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Elena Vallortigara è ben lontana dai fasti di due anni fa, quando conquistò il bronzo ai Mondiali. La veneta supera 1.85 metri, poi commette tre errori a 1.89 e viene eliminata. Disco rosso anche per Aurora Vicini, ma la 18enne era comprensibilmente frenata dall’emozione del grande esordio e non è andata oltre a 1.81. Sei atlete superano la norma di qualifica fissata a 1.92: la tedesca Christina Honsel, la finlandese Ella Junnila, le ucraine Yaroslava Mahuchikh (la grande favorita della vigilia) e Iryna Gerashchenko, la serbia Angelina Topic e la francese Nawal Meniker.

BATTERIE

100 METRI (MASCHILE) – Marcell Jacobs e Chituru Ali erano esentati dal turno preliminare perché si trovano tra i migliori dodici del ranking continentale. Il Campione Olimpico e il velocista comasco sono ammessi di diritti alle semifinali, dove sono stati raggiunti da Matteo Melluzzo e Roberto Rigali, rispettivamente con il secondo (10.21, 0,2 m/s di vento a favore)) e il decimo tempo (10.34, 0,8 m/s di brezza alle spalle) della sessione, entrambi faticando nel finale. Miglior crono del francese Pablo Mateo (10.18).

EPTATHLON

Sveva Gerevini archivia una prima giornata davvero spettacolare. Dopo il 13.35 sui 100 ostacoli e l’1.80 nel salto in alto offerti in mattinata, l’azzurra si è espressa in 12.37 nel getto del peso (suo tallone d’Achille) e poi ha migliorato il personale sui 200 metri (23.81). Dopo quattro prove sulle sette in programma, la lombarda occupa la quinta posizione con 3.735 punti alle spalle delle belghe Nafissatou Thiam (3.955) e Noor Vidts (3.920), della francese Auriana Lazraq-Khlass (3.915) e dell’olandese Sofie Dokter (3.772). La britannica Katarina Johnson-Thompson, Campionessa del Mondo in carica, ha deciso di ritirarsi dopo tre prove.