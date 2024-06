Nadia Battocletti imperiale: i 5000 si tingono d’azzurro, maestoso sigillo agli Europei con il record italiano!

Nadia Battocletti chiude una giornata da urlo per l’Italia agli Europei 2024 di atletica leggera, trionfando in maniera imperiale sui 5000 metri con l’eccellente tempo di 14:35.29: demolito di sei secondi il suo record nazionale (14:41.30 il 23 luglio 2023 a Londra) e abbassato di undici il record dei campionati (14:46.12 dell’olandese Sifan Hassan nel 2018, oggi assente). La fuoriclasse trentina ha impostato la gara come ci si aspettava alla vigilia: è rimasta nel gruppo di vertice con assoluta disinvoltura, ha tenuto agevolmente il ritmo dettato dalla norvegese Karoline Groevdal (sua storica rivale) e poi l’ha sverniciata di prepotenza sul rettilineo conclusivo, sciorinando un passo straripante rispetto a quello della scandinava, che ha conquistato l’argento in 14:38.62.

Dopo l’apoteosi di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, accompagnata dall’argento di Valentina Trapletti, e il secondo posto della 4×400 mista, arriva la stoccata meravigliosa della 24enne, che detiene i record italiani anche di 3000 metri, 5 km e 10 km. La figlia d’arte amplia il proprio palmares, in cui figurano tre ori giovanili agli Europei di Cross e l’argento tra le seniores nell’ultima rassegna continentale di corsa campestre. Settima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 su questa distanza, Nadia Battocletti si è confermata in eccellente forma fisica e ora può guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove dovrebbe però gareggiare sui 1500 metri.

Il podio è stato completato dalla spagnola Marta Garcia (14:44.04), che ha preceduto di misura l’olandese Maureen Koster (14:44.46) e la finlandese Nathalie Blomqvist (14:44.72). Federica Del Buono ha terminato al settimo posto con il personale di 15:00.05. L’Italia svetta in testa al medagliere con 2 ori e 2 argenti dopo la prima giornata di gare, in attesa di un super sabato con Marcell Jacobs, Chituru Ali, Leonardo Fabbri, Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli.