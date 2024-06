Atletica, Vicini e Vallortigara eliminate in qualificazione nel salto in alto agli Europei

Prestazione deludente e risultato ampiamente negativo per le due azzurre impegnate nelle qualificazioni del salto in alto femminile ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Elena Vallortigara e Aurora Vicini si sono fermate su misure ben lontane dai rispettivi primati personali, mancando il pass per la finale continentale.

Vallortigara, bronzo mondiale a Eugene nel 2022, non è andata oltre quota 1.85 metri (superati al primo tentativo, come l’1.81 d’apertura), collezionando tre errori consecutivi abbastanza evidenti a 1.89 anche a causa di un’emicrania emersa in fase di riscaldamento. La 32enne nativa di Schio, capace di saltare anche 2.02 in carriera, avrebbe dovuto completare l’1.89 al primo colpo per essere certa della qualificazione all’atto conclusivo.

Debutto molto complicato con la Nazionale maggiore per Vicini, reduce dal fantastico titolo italiano assoluto indoor di Ancona con 1.92 (record nazionale Under 20), che ha rischiato di uscire di scena già alla misura d’ingresso (1.76) salvandosi al terzo tentativo. La diciottenne emiliana ha poi trovato subito l’1.81, sbagliando però successivamente tre volte a 1.85 e perdendo la possibilità di giocarsi una possibile finale.