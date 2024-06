Leonardo Fabbri svetta in qualifica agli Europei: spallata di scioltezza e pole per la finale, Zane Weir avanza

Leonardo Fabbri ha sbrigato la pratica qualificazione con assoluta disinvoltura, degna del primatista italiano capace di toccare 22.95 metri a Savona e detentore della seconda prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse toscano ha staccato agevolmente il biglietto per la finale di getto del peso agli Europei 2024 di atletica leggera, superando ampiamente la norma di qualifica fissata a 20.70 metri.

Il quinto lanciatore più forte della storia planetaria ha spedito l’attrezzo a 21.10 metri sul prato dello Stadio Olimpico di Roma già al primo tentativo ed è così potuto rientrato negli spogliatoi, già certo di avere acquisito il diritto di tornare in pedana domani sera per andare a caccia della medaglia d’oro di fronte al proprio pubblico.

L’allievo di Paolo Dal Soglio è rimasto ampiamente al di sotto dei propri standard stagionali, palesando infatti un po’ di delusione ai microfoni della Rai: “Volevo fare subito un 22, come servirà alle Olimpiadi per essere sicuri di andare in finale. Ho lanciato veramente male, forse l’ho presa un po’ sottogamba“. Poco cambia in ottica podio continentale, il nostro portacolori si dovrà scatenare nell’atto conclusivo per confermare il pronostico della vigilia.

Leonardo Fabbri ha chiuso al comando il turno preliminare, unico ad andare oltre norma di qualifica (prima volta in carriera, per sua stessa ammissione). Alle sue spalle si sono piazzati il norvegese Marcus Thomsen (20.69), il croato Filip Mihaljevic (20.69), lo svedese Wictor Petersson (20.57), il ceco Tomas Stanek (20.53) e il britannico Scott Lincoln (20.31).

Anche Zane Weir è riuscito a qualificarsi per la finale, scagliando l’attrezzo a 19.71 metri all’ultimo tentativo: dodicesima e ultima misura utile per passare il turno, il risultato è notevole per il Campione d’Europa Indoor perché è reduce da un infortunio alla caviglia e sta cercando di recuperare la forma dei giorni migliori.

Lorenzo Del Getto eliminato (24mo con 18.83 metri). Rivedremo in finale anche il lussemburghese Bob Bertemes (20.23), il portoghese Francisco Belo (20.18), il ruemno Andrei Toader (20.13) il polacco Michal Haratyk (19.79) e il bosniaco Mesud Pezer (19.79).