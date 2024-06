Atletica, Sveva Gerevini ottima quinta dopo quattro prove nell’eptathlon agli Europei

Sveva Gerevini continua a sognare e chiude in quinta posizione assoluta la prima giornata dell’eptathlon ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La multiplista azzurra, dopo essersi migliorata al mattino nei 100 ostacoli (13.35) e nel salto in alto (1.80), nella sessione serale odierna ha limitato i danni nel getto del peso per poi piazzare una bella prestazione sui 200 metri.

La 28enne lombarda si è dovuta difendere nella sua specialità attualmente più debole, lanciando 12.37 metri al primo tentativo (a 24 cm dal suo record) e attestandosi al 18° posto nella graduatoria del peso. Gerevini, quarta agli ultimi Mondiali Indoor di Glasgow, ha brillato successivamente sul mezzo giro di pista correndo in 23.81 (+0.8 m/s) e limando di 5 centesimi il suo personale ufficiale in una gara del Global Calendar.

La nativa di Cremona classe 1996 ha dominato la prima serie dei 200 metri, firmando il quarto tempo assoluto e risalendo così in quinta piazza nella classifica generale dell’eptathlon con 3735 punti. In proiezione l’azzurra è pienamente in corsa per sbriciolare il suo record personale e per attaccare anche il primato nazionale assoluto, realizzato da Gertrud Bacher nel 1999.

Là davanti è fuga a tre in vetta alla graduatoria provvisoria overall con la fenomenale belga Nafissatou Thiam leader a quota 3955 punti con un margine di 35 punti sulla connazionale Noor Vidts e 40 sulla sorprendente francese Auriana Lazraq-Khlass. Quarta l’olandese Sofie Dokter con 3772 punti, a -183 dalla testa e a +37 su Gerevini quando restano da disputare domani il salto in lungo, il tiro del giavellotto e gli 800 metri.