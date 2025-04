Atletica, Zane Weir batte Fabbri a Gaborone: doppietta italiana nel Continental Tour

Zane Weir ha battuto Leonardo Fabbri nell’avvincente derby azzurro che ha animato la gara di getto del peso a Gaborone (Botswana), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). L’italo-sudafricano ha vinto con la misura di 20.83 metri, mentre il toscano si è dovuto accontentare della seconda piazza con il riscontro di 20.64 davanti al sudafricano Kyle Blignaut (20.32).

I nostri portacolori erano alla loro prima uscita stagionale all’aperto e hanno scelto questo appuntamento per debuttare in un contesto outdoor perché la capitale del Botswana non è così lontana da Stellenbosch (Sudafrica), dove gli allievi di Paolo Dal Soglio si stanno allenando in questo periodo che fa seguito alla stagione indoor che non ha regalato i risultati a cui ambivano i due pesisti. Gli Europei di Apeldoorn e i Mondiali di Nanchino devono essere archiviati e bisognare iniziare a pensare all’intensa estate.

L’importante era rompere il ghiaccio e fare un punto della situazione, visto che i due azzurri sono in un periodo di carico e non devono essere in grande forma in questo momento dell’annata agonistica. Entrambi sono rimasti un metro sotto rispetto ai propri stagionali: Leonardo Fabbri detiene la miglior prestazione mondiale stagionale con il 21.95 di Lievin, mentre Zane Weir aveva spedito l’attrezzo a 21.76 ad Ancona.