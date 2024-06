Atletica, Melluzzo e Rigali raggiungono Jacobs e Ali nelle semifinali dei 100: poker agli Europei

Allo Stadio Olimpico di Roma sono andate in scena le batterie dei 100 metri nell’ambito degli Europei 2024 di atletica, da cui erano esentati i due big del movimento tricolore: Marcell Jacobs e Chituru Ali sono infatti tra i migliori dodici del ranking continentale e dunque sono ammessi di diritto alle semifinali in programma domani sera.

Matteo Melluzzo ha un po’ faticato in partenza, è risultato discreto nel tratto centrale ma si è poi ulteriormente irrigidito nel finale. L’azzurro, che poche settimane fa allo Stadio dei Marmi corse il personale di 10.13, ha chiuso al secondo posto con il tempo di 10.21 (0,2 m/s di vento a favore) alle spalle del convincente Pablo Mateo (10.18) e ha così superato il turno senza particolari patemi d’animo (venivano promossi i migliori quattordici). Ci sono margini importanti per il 21enne siciliano, oggi capace di precedere il danese Simon Hansen (10.22) e lo svizzero William Reais (10.35), che potrebbe essere utile anche in ottica staffetta.

Roberto Rigali ha dovuto fare i conti con la partenza falsa del francese Méba Mickael Zeze (tra i più quotati della sua batteria), ma non si è fatto intimorire dal secondo start: l’avvio è stato buono per il 29enne lombardo, buonissimo il lanciato tanto da prendere il comando delle operazioni, ma nel finale si indurisce e subisce il sorpasso di tre atleti, chiudendo al quarto posto con il crono di 10.34 (0,8 m/s di vento a favore) alle spalle del polacco Oliwer Wdowik (10.25), del tedesco Robin Ganter (10.29) e dell’irlandese Israel Olatunde (10.31). Il primo frazionista della 4×100 capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 si è garantito il passaggio del turno, ma domani sera dovrà migliorarsi.

Nella terza batteria si è imposto il britannico Chijindu Ujah (10.23), recentemente tornato in attività dopo la squalifica per la positività riscontrata in un test antidoping e che ha portato alla restituzione della medaglia d’argento conquistata dalla Gran Bretagna nella 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove venne sconfitta in pista dall’Italia di Patta, Jacobs, Desalu e Tortu). Melluzzo promosso con il secondo tempo complessivo della serata, decima per Rigali.