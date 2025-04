Judo, altre medaglie per l’Italia agli Europei! Parlati ci prova per l’oro, Esposito per il bronzo

Calato il sipario sulla fase eliminatoria della terza giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro), l’Italia continua a recitare il ruolo della protagonista e, dopo aver totalizzato cinque medaglie (2 argenti e 3 bronzi) nei primi due giorni di gara, nel day-3 arriverà almeno un altro podio.

Ci si aspettava che Christian Parlati avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista nei -90 kg e così è stato. Il judoka campano si è reso protagonista di un eccellente percorso. L’esordio convincente contro l’estone Klen Kristofer Kaljulaid è stato bissato dall’affermazione contro lo slovacco Alex Barto. Nei quarti di finale, contro il temibile bulgaro Ivaylo Ivanov, parlati ha trovato un ippon dopo appena 50″ di match.

In semifinale ci si aspettava un confronto molto tirato contro l’azero Murad Fatiyev e così è stato. Entrambi dopo 2′ di incontro si sono ritrovati con due shido per parte e alla fine la terza sanzione ha pesato sull’economia della sfida, in favore del nostro portacolori che così andrà a giocarsi la finale per l’oro contro il transalpino Maxime-Gael Ngayap Hambou. Per quanto concerne l’altro azzurro Kenny Komi Bodel lo stop c’è stato negli ottavi di finale contro il francese Alexis Mathieu.

Nei -81 kg maschili ci sarà anche Antonio Esposito per provare a rimpinguare il tesoretto nostrano. Si parla del bronzo. Il judoka tricolore si è fatto valere contro l’austriaco Bernd Fasching e il turco Muhammed Koc, prima di sfidare l’azero Zelim Tckaev. Esposito purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 12″, dovendo andare ai ripescaggi. Bravissimo l’azzurro a dimenticare questa sconfitta per avere le energie contro il bulgaro Hristo Valkov e batterlo con un ippon dopo 63″. Ci si giocherà il bronzo contro il belga Matthias Casse.

Niente da fare, invece per Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, eliminate nel secondo turno dei -70 kg femminili. Stangherlin, superato lo scoglio della ceca Vera Zemanova, si è dovuta arrendere alla forza della spagnola Ai Tsunoda Roustant, mentre Pedrotti è stata sconfitta dall’olandese Margit de Voogd, dopo aver sconfitto la danese Emilie Sook all’esordio.