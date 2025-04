Atletica, Mykolas Alekna riscrive il record del disco: è il primo uomo oltre i 75 metri

Cade il muro dei 75 metri nel lancio del disco maschile: il lituano Mykolas Alekna migliora se stesso per ben due volte nel corso della gara valida per le Oklahoma Throws Series World Invitational, andate in scena a Ramona, negli Stati Uniti.

Il baltico, già detentore del record del mondo con 74.35 metri, stabilito proprio un anno fa nella medesima manifestazione, ha scagliato l’attrezzo dapprima a 74.89 al primo tentativo, per poi migliorarsi ulteriormente ed andare oltre i 75 metri, nella quarta serie di lanci, con il disco che è atterrato a 75.56 metri.

Nel corso della gara è andato oltre il precedente primato anche l’australiano Matt Denny, che ha lanciato il disco a 74.78 metri: lo stesso atleta oceanico pochi giorni fa aveva sfiorato il record del mondo, fermandosi a 74.25. Questa sera, però, migliorarsi non è bastato per vincere.