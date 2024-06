Beach volley, Zaytsev vittima dei crampi: esordio sofferto per lo Zar nel campionato Italiano! Breidenbach ancora protagonista

Spettacolo, emozioni e anche un po’ di suspance nella prima giornata di gare del tabellone principale della prima tappa (Gold) del campionato italiano di beach volley in programma a Caorle. L’attesa era tutta per Ivan Zaytsev che ha debuttato sulla sabbia in coppia con Daniele Lupo in una giornata non proprio indimenticabile, con due vere e proprie battaglie (la prima davvero spettacolare persa con Caminati/Krumins ai vantaggi del tiebreak e la seconda vinta con Geromin/Camozzi e poi la rinuncia per crampi prima di iniziare il secondo incontro del tabellone perdenti: nessuno si aspettava passeggiate per Zaytsev che, con il lavoro e la sua grande classe e un compagno come Daniele Lupo, potrà comunque togliersi soddisfazioni già da questa stagione.

In campo maschile la sorpresa di giornata è la coppia veneto-romagnola Luisetto/Spadoni che vola in semifinale con un tris di successi, mentre l’altro binomio ad accedere direttamente alla semifinale è quello colorato di azzurro composto da Visconvich/Dal Corso. Nel tabellone perdenti i campioni in carica Benzi/Bonifazi se la vedranno con Lancellotti/Bertoli e Ingrosso/Dal Molin affronteranno Caminati/Krumins.

Tra le donne Sara Breidenbach, in coppia con They, da campionessa d’Italia in carica, vola in semifinale con un tris di successi. Dovrà invece passare dal tabellone perdenti la sua ex compagna, Giada Benazzi che, in coppia con Lantignotti, è stata sconfitta da Fransca7Gradini che ripartono da una semifinale e da un en plein di vittorie per dare l’assalto al titolo tricolore.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: They/Breidenbach-Mengaziol/Masiero 2-0 (21-12, 21-9), Franzoni/Gili-Annibalini/Pelloia 0-2 (15-21, 16-21), Sestini/Ditta-Toti/Pratesi 2-0 (21-10, 22-20), Francesconi/Colombi-Rottoli/Piccoli 1-2 (21-19, 19-21, 15-17), Benazzi/Lantignotti-Schwan/Barboni 2-0 (21-16, 21-18), Salvador/Massi-Arcaini/Puccinelli 2-1 (21-15, 20-22, 21-11), Cavestro/Belliero-Sanguigni/Balducci 2-0 (21-16, 30-28), Granziol/Da Re-Frasca/Gradini 0-2 (10-21, 13-21)

Secondo turno vincenti: They/Breidenbach-Annibalini/Pelloia 2-0 (22-20, 21-18), Sestini/Ditta-Rottoli/Piccoli 2-1 (15-21, 26-24, 15-8), Benazzi/Lantignotti-Salvador/Massi 2-0 (21-13, 21-13), Cavestro/Belliero Piccinin-Frasca/Gradini 0-2 (15-21, 21-23)

Primo turno perdenti: Granziol/Da Re-Sanguigni/Balducci 0-2 (10-21, 11-21), Arcaini/Puccinelli-Schwan/Barboni 1-2 (21-12, 16-21, 13-15), Francesconi/Colombi-Toti/Pratesi 2-1 (21-19, 13-21, 15-8), Franzoni/Gili-Mengaziol/Masiero 2-0 (21-16, 25-23)

Secondo turno perdenti: Sanguigni/Balducci-Rottoli/Piccoli 2-0 (21-14, 21-18), Schwan/Barboni-Annibalini/Pelloia 1-2 (18-21, 26-24, 13-15), Francesconi/Colombi-Cavestro/Belliero Piccinin 0-2 (16-21, 15-21), Franzoni/Gili-Salvador/Massi 2-1 (18-21, 21-15, 23-21)

Terzo turno vincenti: They/Breidenbach-Sestini/Ditta 2-0 (21-19, 22-20), Benazzi/Lantignotti-Frasca/Gradini 1_2 (15-21, 22-20, 11-15)

Terzo turno perdenti: Sanguigni/Balducci-Annibalini/Pelloia 1-2 (19-21, 22-20, 18-20), Cavestro/Belliero Piccinin-Franzoni/Gili 2-0 (21-16, 21-8)

Quarto turno perdenti: Sestini/Ditta-Cavestro/Belliero Piccinin, Annibalini/Pelloia-Benazzi/Lantignotti

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Viscovich/Dal Corso-Siedykh/Torello 2-0 (21-15, 21-10), Andreatta/Alfieri-Sacripanti/Titta 2-1 (21-16, 16-21, 16-14), Geromin/Camozzi-Lancellotti/Bertoli 1-2 (14-21, 21-16, 15-17), D. Lupo/Zaytsev-Krumins/Caminati 1-2 (21-17, 17-21, 21-23), Benzi/Bonifazi-Martino/Manni 2-0 (21-16, 21-15), Seregni/Siccardi-Marchetto/Windisch 1-2 (21-19, 14-21, 13-15), Spadoni/Luisetto-Acerbi/Copelli 2-0 (21-18, 21-17), A. Lupo/Pantalei-Dal Molin/Ingrosso 0-2 (20-22, 18-21)

Secondo turno vincenti: Viscovich/Dal Corso-Andreatta/Alfieri 2-0 (21-18, 21-19), Lancellotti/Bertoli-Krumins/Caminati 0-2 (21-23, 19-21), Benzi/Bonifaz-Marchetto/Windisch 2-0 (21-12, 21-16), Spadoni/Luisetto-Dal Molin/Ingrosso 2-0 (21-18, 21-18)

Primo turno perdenti: A. Lupo/Pantalei-Acerbi/Copelli 2-1 (10-21, 21-17, 19-17), Seregni/Siccardi-Martino/Manni 0-2 (17-21, 13-21), D. Lupo/Zaytsev-Geromin/Camozzi 2-1 (21-18, 27-29, 16-14), Sacripanti/Titta-Siedykh/Torello 2-0 (21-9, 21-9)

Secondo turno perdenti: A. Lupo/Pantalei-Lancellotti/Bertoli 1-2 (14-21, 23-21, 10-15), Martino/Manni-Andreatta/Alfieri 2-1 (23-21, 16-21, 15-11), D. Lupo/Zaytsev-Dal Molin/Ingrosso 0-2 (0-21, 0-21), Sacripanti/Titta-Marchetto/Windisch 0-2 (18-21, 19-21)

Terzo turno vincenti: Viscovich/Dal Corso-Krumins/Caminati 2-1 (18-21, 21-16, 15-11), Benzi/Bonifazi-Spadoni/Luisetto 0-2 (19-21, 21-23)

Terzo turno perdenti: Lancellotti/Bertoli-Martino/Manni 2-1 (21-11, 16-21, 15-10), Dal Molin/Ingrosso-Marchetto/Windisch 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

Quarto turno perdenti: Benzi/Bonifazi-Lancellotti/Bertoli, Krumins/Caminati-Dal Molin/Ingrosso