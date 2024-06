Beach volley, Zaytsev/Lupo in main draw nella seconda tappa del campionato italiano a Catania!

Primo ostacolo superato da Ivan Zaytsev e Daniele Lupo nella seconda tappa del campionato italiano di beach volley in programma a Catania. Da domani la coppia allenata da Marco Solustri sarà in tabellone principale grazie al successo non proprio agevole, 2-0 (21-19, 21-19) su Di Franco/Di Franco. Le qualificazioni hanno promosso anche, tra gli altri, Di Silvestre/Cappio e Copelli con Matteo Ingrosso che cercheranno di dire la loro anche nel tabellone principale.

Qualificazioni senza sussulti anche nel torneo femminile dove spicca il ritorno sul palcoscenico tricolore di Roberta Marini che, a 50 anni, ha deciso di torneare sulla sabbia per giocare il torneo a fianco della figlia Victoria Marini Da Costa. Non sono riuscite a superare il punto turno ma si sono meritate gli applausi di tutto l’ambiente. Arcaini/Puccinelli, Toti/Pratesi, Barboni/Schwan, Sanguigni/Balducci arrivano tutte dalle qualificazioni e dunque si preannuncia un bel torneo.

TORNEO MASCHILE

Primo Turno: Qualificazioni: Di Franco/Di Franco-Paternò Castello/Munzone 2-0 (21-14, 21-13), Santos/Ceccoli-Gamgemi/Rabuazzo 2-0 (21-14, 21-17), Di Silvestre/Cappio- Di Paola/Cassaniti 2-0 (21-12, 21-18), Scheid/Platania-Orto/Litrico 0-2 (18-21, 19-21).

Secondo Turno: Lupo/Zaytsev-Di Franco/Di Franco 2-0 (21-19, 21-19), Torello/Siedykh-Andronico/Andronico 2-0 (21-14, 21-13), Bruni/Iabichella-Santos/Ceccoli 0-2 (11-21, 16-21), Ficosecco/Terranova-Di Silvestre/Cappio 1-2 (21-19, 11-21, 13-15), Lombardo/Caracci-Pozzi/Colombi 2-0 (21-15, 21-12), Orto/Litrico-Copelli/Ingrosso 0-2 (14-21, 14-21)

Primo Turno: Spadoni/Luisetto- Di Silvestre/Cappio, Podestà/Brucini-Bigarelli/Reggiani, Ulisse/Bellucci-Copelli/Ingrosso, Torello/Siedykh-Sacripanti/Titta, Geromin/Camozzi-Lombardo/Caracci, Lupo/Zaytsev-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti, Mussa/Carucci-Cravera/Crusca, Santos/Ceccoli-Andreatta/Alfieri

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Richiusa/Foscari-Galeazzo/Bridi 0-2 (8-21, 10-21), Francesconi/Colombi-Turlà/Leggio 2-0 (21-14, 21-9), Meniconi/Ujka-Marini/Marini Da Costa 2-0 (21-12, 21-8), Barboni/Schwan-Castaldi/Priore 2-1 (19-21, 21-11, 15-13), Tonello/Fragonas-Bernasconi/Mencio 0-2 (12-21, 13-21), Zuppardo/Bachini-Panfili/Solarino 0-2 (20-22, 18-21)

Secondo turno qualificazioni: Arcaini/Puccinelli-Galazzo/Bridi 2-0 (21-10, 21-9), Fezzi/Foresti-Francesconi/Colombi 1-2 (16-21, 21-15, 6-15), Toti/Pratesi-Meniconi/Ujka 2-0 (21-0, 21-0), Shpuza/Rastelli-Barboni/Schwan 0-2 (10-21, 14-21), Bernasconi/Mencio-Mauro/Pizzato 2-1 (21-12, 16-21, 15-12), Panfili/Solarino-Sanguigni/Balducci 0-2 (10-21, 11-21).

Primo turno: They/Breidenbach-Porporati/Sambugaro, Arcaini/Puccinelli-Annibalini/Pelloia, Sestini/Ditta-Toti/Pratesi, Francesconi/Colombi-Frasca/Gradini, Bianchi/Orsi Toth-Barboni/Schwan, Franzoni/Gili-Piccoli/Rottoli, Cavestro/Belliero Piccinin-Sanguigni/Balducci, Bernasconi/Mencio-Benazzi/Lantignotti.