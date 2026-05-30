Beach volley, Cervia sogna in azzurro: Alfieri/Ranghieri e Viscovich/Borraccino in semifinale

Si tinge d’azzurro in campo maschile il Future di Cervia. Al termine della giornata che ha completato il quadro delle qualificate agli ottavi di finale e successivamente definito le semifinaliste del torneo maschile, l’Italia può festeggiare la presenza di ben due coppie tra le migliori quattro della manifestazione in corso sulla sabbia del Fantini Club. A completare il quadro delle squadre promosse alla fase a eliminazione diretta sono stati soprattutto Marchetto/Iervolino, capaci di conquistare il terzo posto nella Pool D grazie al successo su admilson/Ivan per 2-0 (21-12, 21-16). Un risultato che ha consentito agli azzurri di accedere agli ottavi, dove però il loro cammino si è fermato nel derby contro Ulisse/Spadoni, vittoriosi 2-0 (22-20, 21-19).

I quarti di finale hanno poi regalato spettacolo. I favoriti del torneo, Alfieri/Ranghieri, hanno dovuto rimontare proprio contro Ulisse/Spadoni, imponendosi 2-1 (16-21, 21-12, 18-16) dopo una sfida combattutissima. Una vittoria sofferta ma preziosa che conferma la solidità della coppia numero uno del seeding. Grande prova anche per Viscovich/Borraccino, capaci di eliminare gli olandesi Sonneville/Groenewold, testa di serie numero due del torneo. Gli azzurri hanno conquistato il successo per 2-1 (21-18, 20-22, 15-12), mostrando qualità e sangue freddo nei momenti decisivi del match. Si è invece fermata ai quarti la corsa di Rossi/Caminati, battuti dagli ungheresi Tari/Niemeier con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-14). In precedenza gli ungheresi avevano già superato negli ottavi i tedeschi Pieper/Nissen per 2-1 (18-21, 21-19, 15-12).

Domani le semifinali proporranno due sfide molto interessanti. Alle 11.00 Alfieri/Ranghieri affronteranno gli ungheresi Dóczi/Veress, coppia che ha chiuso al primo posto la Pool D e che nei quarti ha eliminato i norvegesi Klungsøyr/Pedersen con un netto 2-0 (21-15, 21-19). Gli azzurri partono leggermente favoriti ma dovranno evitare i cali di tensione mostrati nel quarto di finale. Alle 12.00 toccherà invece a Viscovich/Borraccino, opposti a Tari/Niemeier, reduci dalle vittorie contro Pieper/Nissen e Rossi/Caminati. Gli italiani arrivano alla semifinale da imbattuti e proveranno a conquistare una finale che avrebbe un sapore speciale davanti al pubblico di casa.

Si è conclusa nei quarti di finale l’avventura delle coppie italiane nel torneo femminile del Future di Cervia, in corso al Fantini Club, ma non senza segnali incoraggianti per il beach volley azzurro. Dopo una fase a gironi complicata, l’Italia è riuscita a portare una coppia tra le migliori otto della manifestazione grazie a Tega/Benazzi, protagoniste di un percorso in costante crescita.

Le giovani azzurre avevano chiuso la Pool B con una vittoria di prestigio contro le capoverdiane Lu/Jany, battute 2-0 (21-17, 21-15), dopo aver sfiorato il colpo contro le ceche Brinkova/Zolnercikova, vittoriose solo al tie-break 2-1 (21-16, 18-21, 15-13). Negli ottavi di finale è arrivata la conferma del buon momento con il successo sulle belghe Vervloet/Thant per 2-1 (21-18, 14-21, 15-11). La corsa si è però fermata nei quarti contro le slovene Javornik/Marolt, capaci di rimontare dopo un ottimo primo set delle italiane e di imporsi 2-1 (13-21, 21-16, 15-5). Un risultato che lascia un po’ di rammarico ma che conferma il valore della coppia azzurra.

Più complicato il torneo delle altre rappresentanti italiane. Concetti/Dalmazzo non sono riuscite a superare la fase a gironi, così come Sestini/Nika, sconfitte sia dalle spagnole Carro/Paula per 2-0 (21-15, 21-18) sia dalle olandesi van Vegten/de Groot per 2-0 (21-14, 21-16). Niente qualificazione nemmeno per Fezzi/Mancinelli, beffate due volte al tie-break dalle svizzere Gerson/Grünig e dalle svedesi Robinson/Reffel.

Domani spazio alle semifinali. Alle 9.00 le favorite del torneo, le ceche Lorenzova/Tomasova, testa di serie numero uno, sfideranno le slovene Javornik/Marolt, reduci dall’eliminazione di Tega/Benazzi. Le ceche hanno già dimostrato grande solidità, superando nei quarti le israeliane Gonzalez/Danenberg per 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). Alle 10.00 andrà invece in scena la sfida tra le spagnole Carro/Paula e le sorprendenti svedesi Robinson/Reffel, provenienti dalle qualificazioni. Le iberiche hanno raggiunto la semifinale dopo il successo sulla coppia polacca Kielak/Kudlik per 2-1 (19-21, 21-13, 19-17), mentre le svedesi hanno firmato l’impresa di giornata eliminando le ceche Brinkova/Zolnercikova con un netto 2-0 (21-14, 25-23).