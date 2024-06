Beach volley, Orsi Toth/Bianchi e Titta/Sacripanti non sbagliano un colpo a Catania! Che sorpresa Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti

Conferme e qualche sorpresa nella seconda giornata di gare della seconda tappa del campionato italiano in programma a Catania. Sulla sabbia caldissima della città siciliana che torna ad ospitare una tappa, sono stati emessi i primi verdetti con quattro coppie già in semifinale, non tutte attese a questi livelli.

L’attesa c’era per Reka Orsi Toth e Bianchi, reduci dalla semifinale in Nations Cup e dal terzo posto del Future a Messina e la coppia azzurra non si è fatta pregare piazzando un tris di vittorie con Barboni/Schwan 2-0 (21-17, 21-19), con Franzoni/Gili 2-0 (21-12, 21-17) e nella semifinale vincenti con le finaliste di Caorle, Benazzi/Lantignotti ancora 2-0 (21-19, 21-18), seppure con un po’ di fatica in più. L’altra semifinalista è la coppia They/Breidenbach che ha superato nella semifinale vincenti le trionfatrici di Caorle, Frasca/Gradini con un secco 2-0 (21-15, 21-16).

Tra gli uomini sorpresa, ma fino a un certo punto, per l’accesso in semifinale di Sacripanti/Titta che confermano la loro crescita vincendo 2-0 821-13, 21-11) contro Torello/Siedykh, 2-0 (21-16, 21-18) con Copelli/Ingrosso e 2-0 (21-18, 21-15) contro Bigarelli/Reggiani. Sorpresa completa, invece, per Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti che, dopo aver mostrato sprazzi di buon beach volley nelle prime uscite stagionali, hanno centrato la loro prima semifinale battendo 2-0 (23-21, 21-19) nientemeno che Lupo/Zaytsev, che hanno chiuso al nono posto, poi 2-0 (21-17, 21-18) Geromin/Camozzi e infine Andreatta/Alfieri 2-1 (18-21, 21-19, 15-13).

TORNEO MASCHILE

Primo Turno: Spadoni/Luisetto-Di Silvestre/Cappio 1-2 (18-21, 21-12, 13-15), Podestà/Brucini-Bigarelli/Reggiani 1-2 (19-21, 21-14, 11-15), Ulisse/Bellucci-Copelli/Ingrosso 0-2 (15-21, 21-23), Torello/Siedykh-Sacripanti/Titta 0-2 (13-21, 11-21), Geromin/Camozzi-Lombardo/Caracci 2-1 (21-17, 17-21, 15-8), Lupo/Zaytsev-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 0-2 (21-23, 19-21), Mussa/Carucci-Cravera/Crusca 0-2 (14-21, 20-22), Santos/Ceccoli-Andreatta/Alfieri 0-2 (13-21, 18-21)

Secondo Turno Vincenti: Di Silvestre/Cappio-Bigarelli/Reggiani 1-2 (21-18, 16-21, 13-15), Copelli/Ingrosso-Sacripanti/Titta 0-2 (16-21, 26-28), Geromin/Camozzi-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 0-2 (17-21, 18-21), Cravera/Crusca-Andreatta/Alfieri 0-2 (16-21, 14-21).

Primo turno perdenti: Santos/Ceccoli-Mussa/Carucci 1-2 (22-24, 22-20, 12-15), Lupo/Zaytsev-Lombardo/Caracci 2-0 (21-15, 21-17), Torello/Siedykh-Ulisse/Bellucci 1-2 (18-21, 21-19, 13-15), Podestà/Brucini-Spadoni/Luisetto 0-2 (19-21, 17-21)

Secondo turno perdenti: Mussa/Carucci-Copelli/Ingrosso 0-2 (0-21, 0-21), Lupo/Zaytsev-Di Silvestre/Cappio 2-0 (21-16, 21-15), Ulisse/Bellucci-Cravera/Crusca 2-1 (19-21, 21-18, 15-11), Spadoni/Luisetto-Geromin/Camozzi 2-0 (21-19, 21-19)

Terzo turno vincenti: Bigarelli/Reggiani-Sacripanti/Titta 0-2 (18-21, 15-21), Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Andreatta/Alfieri 2-1 (18-21, 21-19, 15-13)

Terzo Turno perdenti: Copelli/Ingrosso-Lupo/Zaytsev 2-0 (24-22, 21-19), Ulisse/Bellucci-Spadoni/Luisetto 0-2 (0-21, 0-21)

Quarto turno perdenti: Copelli/Ingrosso-Andreatta/Alfieri, Spadoni/Luisetto-Bigarelli/Reggiani

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: They/Breidenbach-Porporati/Sambugaro 2-0 (21-12, 21-14), Arcaini/Puccinelli-Annibalini/Pelloia 2-0 (21-13, 21-14), Sestini/Ditta-Toti/Pratesi 1-2 (17-21, 29-27, 12-15), Francesconi/Colombi-Frasca/Gradini 0-2 (18-21, 18-21), Bianchi/Orsi Toth-Barboni/Schwan 2-0 (21-17, 21-19), Franzoni/Gili-Piccoli/Rottoli 2-0 (21-17, 23-21), Cavestro/Belliero Piccinin-Sanguigni/Balducci 2-0 (21-15, 21-17), Bernasconi/Mencio-Benazzi/Lantignotti 0-2 (7-21, 14-21).

Secondo turno vincenti: They/Breidenbach-Arcaini/Puccinelli 2-1 (17-21, 21-15, 21-19), Toti/Pratesi-Frasca/Gradini 0-2 (16-21, 9-21), Bianchi/Orsi Toth-Franzoni/Gili 2-0 (21-12, 21-17), Cavestro/Belliero Piccinin-Benazzi/Lantignotti 0-2 (23-25, 15-21).

Primo turno perdenti: Bernasconi/Mencio-Sanguigni/Balducci 0-2 (2-21, 13-21), Piccoli/Rottoli-Barbon/Schwan 1-2 (21-18, 9-21, 7-15), Francesconi/Colombi-Sestini/Ditta 2-1 (21-23, 21-18, 15-13), Annibalini/Pelloia-Porporati/Sambugaro 2-0 (21-13, 21-13)

Secondo Turno Perdenti: Sanguigni/Balducci-Toti/Pratesi 0-2 (19-21, 14-21), Barboni/Schwan-Arcaini/Puccinelli 0-2 (15-21, 18-21), Francesconi/Colombi-Cavestro/Belliero Piccinin 0-2 (11-21, 15-21), Annibalini/Pelloia-Franzoni/Gili 2-0 (21-13, 21-13)

Terzo turno vincenti: They/Breidenbach-Frasca/Gradini 2-0 (21-15, 21-16), Bianchi/Orsi Toth-Benazzi/Lantignotti 2-0 (21-19, 21-18)

Terzo Turno Perdenti: Toti/Pratesi-Arcaini/Puccinelli 0-2 (16-21, 15-21), Cavestro/Belliero Piccinin-Annibalini/Pelloia 0-2 (13-21, 15-21)

Quarto turno perdenti: Arcaini/Puccinelli-Benazzi/Lantignotti, Annibalini/Pelloia-Frasca/Gradini