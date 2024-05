Zaynab Dosso dopo i 200 a Roma: “Ho preso la gara come un allenamento, partenza troppo spedita”

Zaynab Dosso è tornata in gara ieri a tre giorni di distanza dal record italiano firmato a Savona sui 100 metri. L’azzurra, in occasione del Roma Sprint Festival, è tornata a fare la distanza dei 200 metri. L’emiliana è partita bene, salvo poi fare fatica nella parte finale dopo la curva.

23.10 con 0,4 m/s di vento contrario il crono fatto segnare dalla velocista italiana che si è messa dietro la sorprendente 17enne Elisa Valensin e Alice Mangione. Queste le considerazioni dopo la gara di Dosso ai microfoni della FIDAL: “L’ho preso come un allenamento, ho sperimentato, la pista è molto buona, spinge. Forse l’ho interpretato in modo un po’ sbagliato, ho detto ‘parto a tutta’ invece poi ho faticato negli ultimi 80 metri”.

Dosso non correva su questa distanza addirittura da sette anni, quando registrò nel 2017 un 24.01 ad Ancona. Si tratta quindi del suo personale sui 200, in una gara che non ha praticamente mai provato ed esplorato in questi anni.