WTA Roma, Federica Di Sarra deve arrendersi a Varvara Gracheva in due set

Pronostici rispettati. Federica Di Sarra (n.530 del mondo) deve cedere al cospetto della russa, naturalizzata francese, Varvara Gracheva (n.88 del ranking) nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Con il punteggio di 6-1 6-3 Gracheva si è imposta in 1 ora e 11 minuti di gioco, mostrando una chiara superiorità nei confronti della tennista italiana. La francese, quindi, giocherà le sue possibilità nel secondo round contro la greca Maria Sakkari (n.5 del seeding).

Nel primo set Gracheva fa valere la sua maggior velocità di palla, andando avanti di un break. Nel terzo game Di Sarra prova a rispondere, ma le quattro palle del contro-break non vengono sfruttate. Un altro strappo matura nella frazione in favore della transalpina e per la tennista tricolore c’è solo il modo per prendersi il quarto game, chiudendo con un 1-6.

Nel secondo set nuovamente Gracheva scappa nel primi giochi, imponendo la sua maggior potenza negli scambi. Il terzo e quinto game valgono il doppio break di vantaggio. Di Sarra trova il modo per strappare il servizio all’avversario nel sesto game, ma la partita si incanala sui binari favorevoli alla transalpina con lo score di 6-3.

Leggendo le statistiche, chiaramente la differenza maggiore si registra nel rendimento al servizio: 52% dei punti vinti con la prima e il 27% con la seconda per Di Sarra rispetto al 76% con la prima e al 44% con la seconda di Gracheva.