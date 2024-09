WTA Hua Hin, buon esordio per Siniakova e Siegemund, fuori Tauson

Prima giornata di tabellone principale del WTA 250 di Hua Hin (Thailandia). Un lunedì che ha visto come appuntamento principe l’esordio della testa di serie numero 2 Katerina Siniakova. La ceca ha avuto la meglio non senza difficoltà dell’australiana Arina Rodionova per 7-5 6-1, rimontando un break di svantaggio nel primo set e poi dominando il secondo parziale. Al secondo turno affronterà una tra Podoroska e Laskutova.

Buona l’apertura nel torneo anche per la testa di serie numero 5 e la testa di serie numero 6: la cinese Wang Xiyu ha superato Viktorija Golubic con il punteggio di 7-5 6-1 in oltre un’ora e mezza. La numero 62 del mondo era sotto 3-0 nel primo set e ha annullato due set point, poi ha dilagato nel secondo. Affronterà Laura Siegemund, che in oltre due ore si è sbarazzata 6-4 6-3 di Alycia Parks.

Vince un buon match la numero 6 del seeding Katie Volynets contro la giovane danese Clara Tauson per 7-6(2) 4-6 6-3 in tre ore di gioco. Il primo set è stato vissuto con le montagne russe e la statunitense ha recuperato da 1-4, poi ha trovato sempre più continuità al servizio e, dopo un secondo set perso da 4-0, ha saputo reagire e governare il terzo. Affronterà la slovena Tamara Zidansek che ha superato 2-6 6-3 6-1 in rimonta.

Convincente la prova della testa di serie numero 8 Varvara Gracheva che ha liquidato con un secco 6-1 6-4 l’australiana Taylah Preston e affronterà una tra Zheng e Fett, mentre il derby thailandese è andato a Lanlana Tararudee che ha sconfitto per 6-0 6-1 in cinquanta minuti Thasaporn Naklo.