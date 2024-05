WTA Roma 2024: tanta Italia nel giorno del debutto di Jasmine Paolini

C’è tanta Italia al via agli Internazionali di Roma in questa giornata del torneo WTA 1000, che nella fattispecie è il quinto della stagione. Andiamo a vedere subito come si snoderanno le cose negli odierni incontri che avvolgeranno il Foro Italico.

Partiamo dalla fine, nel senso che Jasmine Paolini andrà in campo contro l’egiziana Mayar Sherif in chiusura sul Campo Centrale. Debutto importante per la numero 1 d’Italia, visto che l’egiziana sulla terra ha armi per mettere in difficoltà diverse giocatrici anche di ottimo livello. L’ha dimostrato spesso in passato: in breve, parliamo di un test competitivo.

Ma, se Paolini alla fine dei conti è favorita dal pronostico, così non lo sono le altre. A cominciare da Elisabetta Cocciaretto, che ancora sul Centrale trova la francese Caroline Garcia. Va comunque detto che, spesso, le lotte tra le italiane e la transalpina hanno spesso dato vita a confronti interessanti. Certo, la marchigiana deve smaltire due giorni di fatiche con la messicana Renata Zarazua.

E poi, nella bolgia prevista e prevedibile del campo intitolato a Nicola Pietrangeli, c’è Sara Errani. Sfida quasi d’antan contro Elina Svitolina. L’ucraina è anzi indietro 2-0 nei precedenti, ma questi risalgono a non una, ma tre o quattro vite tennistiche precedenti delle due, viste anche le tante vicissitudini. Rimane comunque un confronto bello da seguire tra due che sono d’alta esperienza. A livello internazionale, match da seguire sono gli esordi di Rybakina, Sabalenka e Jabeur.