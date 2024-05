WTA Roma 2024: Martina Trevisan subito eliminata da Yulia Putintseva

Martina Trevisan è stata eliminata dagli Internazionali d’Italia 2024, torneo nel quale mai ha avuto particolare fortuna. A batterla la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-3 6-4 sul Centrale del Foro Italico di Roma, che continua a rimanere per buona misura stregato per lei.

Primo set che pure parte bene per l’azzurra, che conquista subito il break in un lottato ai vantaggi. Potrebbe anche arrivare il 3-0 in tempi piuttosto rapidi, ma invece dello sfruttamento della chance di andarci arriva il contro-break a zero da parte di Putintseva che significa 2-2. Questo provoca una vera e propria rottura prolungata da parte della toscana, che non tiene con brillantezza il ritmo dell’avversaria. Il risultato è un 6-3 che parla chiaro.

Nel secondo parziale il trend continua a essere di sostanziale incertezza in numerosi turni di battuta. Il problema è che uno, il terzo del secondo set, ancora non sorride alla classe ’93 ex semifinalista del Roland Garros. Putintseva torna avanti, poi però si fa recuperare fino al 4-4 e a quel punto la (comunque abbastanza scarsa) presenza sulle tribune del Centrale inizia a farsi sentire. Tutto inutile: arriva un nuovo break a 15 e la fine rapida del match.

Il dato, se vogliamo, più sconfortante per Trevisan è il 5/20 con la seconda di servizio, il dato che più di tutti la mette fuori dalla competizione romana. Il tutto a seguito di un’annata che, comunque, non l’ha finora vista in particolari luci.