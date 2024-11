La capitana coraggiosa Tathiana Garbin: dopo la sfida più difficile, il regalo più bello e meritato

Un anno fa, dopo la sconfitta subita dall’Italia contro il Canada nella finale della Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin aveva annunciato di avere un tumore raro: “A ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute“.

Il momento è stato durissimo per la capitana non giocatrice della Nazionale femminile, che è stata poi operata due volte tra fine novembre e inizio dicembre. Al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Ho trascorso il Natale con mia moglie Ylenia, la mia famiglia, la persona che è rimasta sempre con me anche nei momenti più difficili, quando la sofferenza ti toglie qualsiasi lucidità“. Il peggio è sembrato essere alle spalle e Tathiana Garbin si è tuffata a capofitto nella nuova annata agonistica, culminata con il trionfo in Billie Jean King Cup dopo aver liquidato Giappone, Polonia e Slovacchia sul cemento indoor di Malaga.

L’Italia è tornata a vincere la massima competizione per squadre tennistiche femminili a distanza di undici anni dall’ultima volta e mettendo le mani sul quinto trofeo della propria storia. Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan sono riuscite a fare il regalo più bello alla propria capitana coraggiosa: sette anni fa le nostre portacolori erano in Serie B, sono poi passate anche dalla C e oggi hanno alzato al cielo la Coppa, come nelle migliori favole. Un presente meritato, frutto dell’encomiabile lavoro operato da Garbin, che ha risollevato l’intero movimento e l’ha riportato ai vertici.