WTA Roma 2024, Lucia Bronzetti eliminata in due set da Sofia Kenin

Dura un’ora e quarantadue minuti di gioco il torneo WTA 1000 di Roma per Lucia Bronzetti, battuta per 6-4 6-2 all’esordio dalla statunitense Sofia Kenin, la quale ora affronterà la tunisina Ons Jabeur, numero 8 del seeding, al secondo turno.

Nel primo set Bronzetti scappa subito sul 2-0, poi nel quinto game non sfrutta tre occasioni per il 4-1 pesante. La statunitense si salva e poi firma il controbreak sul 3-3. Arriva la pioggia, ma dopo due ore di stop al ritorno in campo Kenin è chirurgica, trovando lo strappo nell’ottavo gioco e chiudendo nel nono sul 6-3 in 54 minuti complessivi.

Nella seconda partita c’è uno scambio di break in avvio, poi l’azzurra sale sul 2-1, ma è il canto del cigno: la statunitense trova cinque giochi di fila con strappi a trenta nel quinto game ed a zero nel settimo, per poi andare a chiudere, seppur con qualche patema, sul 6-2 dopo 48′.

Le statistiche sorridono tutte alla statunitense, che vince 80 punti contro i 61 dell’azzurra, convertendo 5 delle 10 palle break avute a disposizione e salvandone ben 9 delle 11 concesse. Per Bronzetti 4 ace, ma anche 6 doppi falli ed un deficitario 26% con la seconda.