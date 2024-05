WTA Roma 2024, il tabellone del doppio. Sorteggio sfortunato per Errani/Paolini

Gli Internazionali d’Italia 2024 sono cominciati di fatto ieri ufficialmente con i primi incontri del main draw di singolare femminile, mentre quest’oggi entrerà nel vivo anche il main draw maschile dopo la trafila delle qualificazioni. Nel frattempo è stato annunciato anche il tabellone del torneo di doppio femminile, in cui vedremo in azione sette giocatrici italiane.

Già perché oltre a tre coppie interamente azzurre ci sarà anche Lucia Bronzetti insieme alla ceca Linda Noskova, che affronteranno subito all’esordio le wild card locali Anastasia Abbagnato e Aurora Zantedeschi. La seconda formazione tricolore invitata dagli organizzatori è quella composta da Angelica Moratelli e Camilla Rosatelli, abbinata alle cinesi Guo/Jiang.

L’Italia punta però principalmente su Sara Errani e Jasmine Paolini, protagoniste di un notevole avvio di stagione e virtualmente decime nella Race, molto sfortunate purtroppo nel sorteggio e costrette ad una grande prestazione per superare al primo turno le n.2 del seeding Perez/Melichar Martinez. In palio punti fondamentali anche in ottica qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE WTA ROMA 2024

(1) Hsieh/Mertens vs (WC) Kalinskaya/Vesnina

Kato/Kichenok vs Kenin/Mattek-Sands

Watson/Xu vs Wang/Zheng

(7) Krejcikova/Siegemund vs Danilina/Neel

(3) Gauff/Routliffe vs Blinkova/Samsonova

Andreeva/Zvonareva vs Linette/Zhang

Hozumi/Ninomiya vs Muhammad/Sutjiadi

(5) Siniakova/Townsend vs Aoyama/Krunic

(8) Dolehide/Krawczyk vs Stephens/Vondrousova

Kalinina/Yastremska vs Chan/Kudermetova

(WC) Moratelli/Rosatello vs Guo/Jiang

(4) Schuurs/Stefani vs Olmos/Panova

(6) Kichenok/Ostapenko vs Bondar/Bucsa

Fernandez/Rus vs Niculescu/Parks

(WC) Abbagnato/Zantedeschi vs Bronzetti/Noskova

(2) Perez/Melichar Martinez vs Errani/Paolini