WTA Roma 2024, Sara Errani: “Giorno davvero speciale, un onore per me giocare con Jasmine”. Paolini: “Vincere questo torneo è pazzesco”

Nella premiazione, scandita dalle note di “Stand Up (Champions Theme)” di Patrizio Buanne, canzone di epoca Mondiali di calcio 2006 con la melodia ripresa da quella di “Go West” dei Village People, sono arrivate anche le parole di felicità di Sara Errani e Jasmine Paolini dopo aver vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia di Roma contro Coco Gauff (USA) ed Erin Routliffe (Nuova Zelanda).

Comincia la toscana, alla prima volta da trionfatrice al Foro Italico: “E’ incredibile essere qua con il trofeo in mano, sinceramente non ci avrei mai creduto. Sono veramente felice, grazie a Sara. Senza di lei sarebbe stato impossibile. Un grazie al nostro angolo, Renzo, le nostre famiglie, Tathiana, Vittorio, Pablo che è a casa, la dottoressa Parra, il team dei fisioterapisti che ci supportano tutto l’anno, Paolo (Lorenzi, N.d.R.) direttore del torneo, Sergio, i referee, i fisio della WTA, gli organizzatori. E’ il torneo più bello dell’anno soprattutto per noi italiani. Grazie per aver reso questa manifestazione pressoché perfetta“.

Prosegue la bolognese, che di emozioni capitoline ne ha vissute tante: “Io non ci sto credendo ancora. Aver vinto questo torneo è pazzesco. L’ho vinto anni fa e averlo rivinto oggi è una cosa che non mi sarei mai immaginata. Congratulazioni a Coco ed Erin, hanno giocato magnificamente per tutta la settimana. Buona fortuna per la stagione. Questo è il mio compito, compensare. Dove non arriva Jasmine cerco di arrivare io! Devo tamponare le cose che… (ride)”.

E poi continua all’incirca sulla stessa falsariga: “Giorno davvero speciale, poter vincere questa partita su questo campo davanti a tutti voi, al nostro team, alle nostre famiglie è un sogno per me Sono felice a dir poco, non me l’aspettavo, soprattutto dopo che al primo turno eravamo 7-5 4-0 e 30-0 sotto. Vi ringrazio tutti, ringrazio chiunque renda possibile questo torneo. E’ speciale, vi ringrazio di cuore e spero di rivedervi l’anno prossimo. E non ho ancora ringraziato la persona più importante in questo momento, Jasmine! E’ un onore per me giocare con lei, mi diverto tantissimo, mi aiuta tantissimo anche se lei non ci crede. Spero possiamo continuare in questo modo. Avremo davanti belle cose: Parigi, le Olimpiadi… speriamo di darvi altre gioie“.