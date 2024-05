WTA Roma 2024: giornata di ottavi di finale. Swiatek attende Kerber, Sabalenka affronta Svitolina

Giornata di ottavi di finale nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2024. Ad aprire il programma sul Centrale sarà il match tra Naomi Osaka e Qinwen Zheng. La giapponese sta disputando un ottimo torneo e la vittoria contro la russa Kasatkina nel turno precedente ne è stata un’ulteriore conferma, ma attenzione alla cinese, testa di serie numero sette, reduce dal bel successo con l’insidiosa Linda Noskova e che vuole conquistare i primi quarti di finale dal torneo di Dubai di febbraio.

Fari puntati anche su Iga Swiatek, che testa una ritrovata Angelique Kerber. La polacca continua come un rullo compressore e va a caccia della nona vittoria consecutiva. Anche oggi non dovrebbero esserci problemi per la numero uno del mondo, anche se Kerber ha mostrato decisamente dei segnali di ripresa con tre ottimi successi nei turni precedenti.

A concludere, invece, il programma serale sarà il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucriana Elina Svitolina, con le due giocatrici che non si ritrovano una di fronte l’altra dalla sfida dei quarti di finale dello scorso Roland Garros, quando ci furono un po’ di polemiche a fine match per il mancato saluto.

Ritorna in campo anche la numero tre del mondo, Coco Gauff, che se la vedrà con la spagnola Paula Badosa. Una partita complicata per l’americana, che non è stata convincente contro la rumena Cristian e dovrà fare sicuramente attenzione ad una Badosa che non avrà nulla da perdere, ma sulla quale pende il dubbio della stanchezza accumulata nelle sfide precedenti.

Altra sfida con il circoletto rosso è quella che mette di fronte la greca Maria Sakkari e la bielorussa Vika Azarenka. Un ottavo di finale decisamente interessante e chi vince se la vedrà nei quarti contro la vincente dell’incontro tra l’americana Danielle Collins e la rumena Irina-Camelia Begu.