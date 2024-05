WTA Rabat 2024, Peyton Stearns si guadagna la sfida con Bronzetti. Bene Siegemund e Sherif

Giornata di ottavi di finale nel WTA 250 di Rabat (Marocco): in scena tre azzurre, di cui in derby ed in totale ben sei incontri, che hanno completato delle migliori otto di questo torneo in preparazione per il Roland Garros della prossima settimana.

Netto ed imperioso il successo di Peyton Stearns sulla testa di serie numero 6, la cinese Wang Xiyu. La statunitense vince 6-3 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco e sarà l’avversaria domani di Lucia Bronzetti, che ha avuto la meglio per 6-2 6-3 nel derby contro Martina Trevisan. Sarà un impegno complicato per la romagnola contro la classe 2001 di Cincinnati, che anche sul rosso sta cominciando ad ingranare: oggi ha perso una sola volta il servizio.

L’altro quarto di finale della parte bassa del tabellone sarà tra Viktoriya Tomova e Laura Siegemund. Tomova ha sconfitto la cinese Wang Yafan con il punteggio di 7-6 (4) 6-0. Primo set che è stato tirato, con la bulgara che non ha sfruttato tre volte il break di vantaggio, mentre nel secondo non c’è stata partita. Per Siegemund un doppio 6-4 per piegare la colombiana Camila Osorio in oltre due ore di battaglia. Game tiratissimi ed ai vantaggi, scambi lunghi: la tedesca nel primo set si era fatta riprendere dal 4-1, ma aveva chiuso comunque, mentre nel secondo parziale ha rimontato dal 2-4.

Giornata che si è infine conclusa con la vittoria dell’egiziana Mayar Sherif, che ha battuto per 6-3 6-2 Maria Lourdes Carlé in un’ora e venti: la numero 66 del mondo ha avuto un piccolo momento difficile solo sul 2-2 del primo set, quando ha perso il servizio, poi ha tenuto sempre in pugno il match. Troverà Sara Sorribes Tormo domani. Infine successo della russa Kamilla Rakhimova su Camilla Rosatello: la nostra giocatrice si è ritirata dopo i primi quattro game persi.