WTA Rabat, Martina Trevisan torna a vincere: piegata Hibino, ora il derby con Bronzetti

Martina Trevisan ottiene una vittoria importante in un periodo particolarmente difficile della sua carriera. L’attuale numero 88 del ranking WTA batte Nao Hibino con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco: affronterà Lucia Bronzetti nel derby domani al secondo turno.

Il primo set è una vera e propria battaglia, laddove il servizio non è una costante determinante. Trevisan è la prima a strappare la battuta a Hibino e va avanti 2-0. Poi la giapponese rientra sul 2-2 e dal terzo game in poi ci sono ben otto break consecutivi, fino a quando la toscana tiene il servizio sul 6-5 e riesce a chiudere per 7-5 il primo parziale.

Secondo set che vive sulle montagne russe: Hibino parte meglio e va subito avanti 2-0, ma la fiorentina è brava a reagire, piazzando due break consecutivi e rimontando sull’1-2 da 0-40 al servizio. L’azzurra però non riesce a consolidare il vantaggio dal 3-2, non sfrutta una palla per andare a servire per il match sul 4-4 e cede la battuta sul 4-5, perdendo così 6-4 il secondo set.

Nel terzo set il momento decisivo per Trevisan arriva sul 2-2: alla seconda palla break l’ex semifinalista del Roland Garros fa centro con una bella smorzata. Nel game successivo spingendo con coraggio con il dritto cancella un paio di palle break e poi riesce a trovare un altro break nel nono game, per chiudere 6-3 il set decisivo e qualificarsi per gli ottavi di finale.