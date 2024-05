WTA Rabat 2024: facile vittoria di Lucia Bronzetti all’esordio

Anche troppo facile il successo di Lucia Bronzetti all’esordio nel WTA 250 di Rabat, in Marocco. 6-1 6-0 il punteggio con cui, in soli 53 minuti, mette a segno la vittoria contro la diciassettenne marocchina Malak El Allami, classe 2006 che fa parte delle prime 50 del ranking mondiale junior, ma priva di esperienza sul circuito maggiore.

Di fatto la partita non c’è, anche se sulle prime El Allami ha comunque il merito di rimanere in lotta nei propri game e anche di trovare il break a 15. Lo fa, però, quando l’azzurra le ha già strappato il servizio due volte, ed il 6-1 arriva proprio su questa falsariga, con una battuta che non ha in questa fase particolari margini per dar fastidio a Bronzetti.

Inevitabile conseguenza, e con un divario di punti anche più elevato, è il 6-0 del secondo set. Una volta prese le misure, Bronzetti va ai vantaggi solo per tenere il game d’apertura del parziale, per poi cedere appena tre punti nel resto della contesa.

La detentrice del torneo andrà ora a giocare con una tra Martina Trevisan e la giapponese Nao Hibino; nel caso in cui si andasse a verificare il potenziale derby, sarebbe per loro due la seconda volta contro. E, ironia della sorte, sempre a Rabat (semifinale 2022 vinta dalla toscana, che poi conquistò pure la finale).