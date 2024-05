WTA Rabat 2024, Elisabetta Cocciaretto supera la cinese Bai e va ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto è tra le migliori otto del torneo di Rabat. Obiettivo quarti di finale raggiunti per l’azzurra si impone con un comodo 6-4 6-2 su Zhuoxuan Bai, numero 99 del mondo, ed ottiene il pass per il turno successivo, dove attende una tra Kamilla Rakhimova e l’altra italiana Camilla Rosatello.

Il primo set rimane in equilibrio per lungo tempo, con Cocciaretto che questa volta sembra avere una giornata nettamente migliore al servizio rispetto a quanto visto ieri. Anche Bai rimane comunque sul pezzo, seppur le sue percentuali di prime non è elevatissima, e arriva infatti il momento di difficoltà nel nono game: sotto 0-40, annulla le prime due palle break ma sulla terza si infrange sul nastro. Break per l’azzurra, che con un game a zero incamera il primo set.

La giocatrice asiatica accusa il colpo del primo set e si ritrova a fronteggiare due palle break. Sulla prima sbaglia Cocciaretto, ma sulla seconda va fuori giri. L’azzurra domina gli scambi, tanto da ampliare immediatamente il margine nonostante si debba fermare per curare alcune sbucciature sul ginocchio. I problemi arrivano al momento di chiudere, con l’azzurra che non sfrutta tre palle match ma alla quarta riesce a chiudere i conti con un passante incrociato.

Partita solida per Cocciaretto, che mette il 75% di prime in campo e vince il 71% dei punti sia con la prima che con la seconda, offrendo una sola palla break. E soprattutto vince il 43% di scambi sulle prime della sua avversaria.