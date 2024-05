World Baseball Classic 2026: svelate le sedi della sesta edizione. Conferma di Miami per la Finale

A poco meno di due anni dall’inizio della rassegna, la World Baseball Inc. ha svelato le sedi ufficiali del World Baseball Classic 2026, celeberrima competizione internazionale giunta ormai alla sua sesta edizione.

Da un punto di vista meramente strutturale, il format vede una conferma importante rispetto all’annata del 2023. Il Leon Depot Park di Miami, casa dei Marlins in MLB, sarà infatti una delle venue principali del Torneo, in quanto ospiterà partite di tutte le fasi: Pool A, quarti, semifinali e Finale.

Le altre location assegnate saranno poi il Minute Maid Park di Houston (Pool B e quarti di Finale), lo Stadio Hiram Bithorn di San Juan in Porto Rico (Pool A) e, ovviamente, il Tokyo Dome in Giappone (Pool c).

“Dopo un World Baseball Classic da record nel 2023, LoanDepot Park ha dimostrato di essere la casa del baseball internazionale e siamo orgogliosi di riportare questo incredibile torneo nel sud della Florida, destinazione di eventi di valore mondiale – ha detto il Presidente nonché proprietario dei Marlin Bruce Sherman nelle parole raccolte da Insidethegames – È un grande onore ospitare ancora una volta tutti e tre i round, comprese le prestigiose finali. A nome di tutto il nostro team e della grande comunità di Miami, vorrei ringraziare la Major League Baseball e la Major League Baseball Players Association per questo riconoscimento“.

Ricordiamo che il World Baseball Classic andrà in scena nel mese di marzo 2026. Le date devono ancora essere comunicate dal comunicato organizzatore.