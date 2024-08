World Baseball Classic 2026: annunciati i gironi, Italia a Houston con gli USA

Sono stati sorteggiati i gironi della prossima edizione del World Baseball Classic, quella che si terrà nel 2026. Si giocherà tra San Juan (Porto Rico), Tokyo (Giappone), Boston e Miami (USA). Quattro gironi, cinque squadre ciascuno per un totale di 20 e l’unione delle forze tra MLB, WBSC e MLBPA che si estrinseca nelle settimane del torneo di baseball più celebre al mondo per quel che concerne le selezioni nazionali “aumentate”.

Il torneo si giocherà dal 5 al 17 marzo del citato 2026 e vedrà al via anche l’Italia, che nel 2023 è riuscita a spingersi fino ai quarti di finale, dove ha dovuto cedere di fronte al Giappone, poi vincitore per la terza volta nella propria storia. Il team azzurro, in questo caso, se la dovrà vedere nella Pool B di Houston con una squadra proveniente dalle qualificazioni (che si giocheranno nel 2025) il 7 marzo 2026, con la Gran Bretagna l’8 marzo, con gli Stati Uniti il 10 e con il Messico l’11.

Questo il responso degli altri raggruppamenti: Pool A (San Juan) con Porto Rico, Canada, Cuba, Panama e qualificata 2025, Pool C (Tokyo) con Giappone, Australia, Cechia, Corea del Sud e qualificata 2025, Pool D (Miami) con Repubblica Dominicana, Venezuela, Paesi Bassi, Israele e qualificata 2025.

Le prime due squadre delle Pool approdano ai quarti di finale, che si disputeranno il 13 e 14 marzo. A Houston giocheranno le selezioni delle Pool A e B, a Miami quelle delle Pool C e D. Gli USA giocheranno in ogni caso il 13 marzo, il Giappone il 14 a prescindere. Semifinali e finale si giocheranno a Miami: 15 e 16 marzo per i penultimi atti, 17 marzo per l’ultimo. Per le qualificazioni, di scena tra febbraio e marzo 2025, i dettagli si conosceranno più avanti.