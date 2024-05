Baseball: San Marino vince su Parmaclima nel sabato di Serie A 2024, Bologna ribalta la serie

Termina con la più che convincente vittoria di San Marino il sabato dedicato alla Serie A 2024 di baseball. La celeberrima squadra, sul campo amico di Serravalle, ha firmato il tris contro la competitiva ParmaClima, vincendo la serie con un netto 3-0.

Dopo il successo di misura della gara-1 di ieri, San Marino ha letteralmente dilagato in gara-2 imponendosi per 12-3, salvo poi superare gli avversari anche nell’ultimo match per 2-1. Un successo importante che pone la squadra titolata in cima al raggruppamento A con dodici vittorie e tre sconfitte. Secondo posto invece per la UnipolSai di Bologna, team abile a ribaltare le sorti della serie battendo Macerata per 4-5 e per 0-1. Tripla vittoria poi per la BSC Grossetto nel super derby con la BBC, impresa culminata con il 15-10 e il 5-1 di oggi.

Nel raggruppamento B da segnalare la vittoria di Verona, corsara nel campo di Modena per 0-3, mentre nel girone C prosegue il buon momento di Rovigo, leader del gruppo dopo aver avuto la meglio su Ronchi per 2-5 e 2-9. Si dividono la posta invece Rimini e Crocetta. I romagnoli hanno infatti vinto gara-1 per 10-1, per poi subire la rimonta degli avversari, arrivata in una gara-2 finita per 0-11. Discorso speculare per Padova e Cagliari, con i veneti avanti in gara-1 per 3-0 e con i sardi bravi a ripristinare gli equilibri con 4-8 in gara-2.

Tutto semplice infine per Nettuno, dominatore su Fiorentino per 0-15 e 1:15 nel gruppo D. In quello E passano invece Catalana, che ha chiuso per 4-7 il vìs-a-vìs con Ciemme. Sostanziale parità poi tra Senago e Torino, con due incontri conclusi 7-11, e 6-2. La Serie A1 di baseball tornerà domani, domenica 26 maggio.